Трамп заявил, что об угрозе третьей мировой больше не нужно беспокоиться

Сейчас к мировым заголовкам, которые в последние сутки буквально стреляют громкими молниями из серии «Третья мировая война отменяется» или «Мир больше не стоит у края военной пропасти». Тем самым репортеры и эксперты соревнуются в интерпретации свежего заявления Дональда Трампа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но мы обратимся к первоисточнику. Что же имел в виду американский лидер? Очевидное улучшение международной обстановки глава Белого дома подчеркнул в радиоинтервью журналисту Марку Левину, а угрозу третьей мировой связал с периодом президентства Байдена, разумеется, в увязке с украинским конфликтом.

Угроза третьей мировой войны отступила – Трамп. Подробнее.

Теперь опасность миновала и, цитата, «вам больше не нужно об этом беспокоиться». Такой оптимизм Трампа, очевидно, связан с итогами переговоров с Путиным на Аляске, по дороге куда, напомним, американский лидер по телефону пообщался и с Александром Лукашенко. Что же до «взаимопонимания» с российским президентом, о котором также в интервью говорит Трамп, весьма показателен звонок в Кремль, из-за которого глава Белого дома накануне прервал общение с Зеленским и его европейской «компанией».