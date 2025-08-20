Трамп заявил, что об угрозе третьей мировой больше не нужно беспокоиться

Сейчас к мировым заголовкам, которые в последние сутки буквально стреляют громкими молниями из серии «Третья мировая война отменяется» или «Мир больше не стоит у края военной пропасти». Тем самым репортеры и эксперты соревнуются в интерпретации свежего заявления Дональда Трампа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но мы обратимся к первоисточнику. Что же имел в виду американский лидер? Очевидное улучшение международной обстановки глава Белого дома подчеркнул в радиоинтервью журналисту Марку Левину, а угрозу третьей мировой связал с периодом президентства Байдена, разумеется, в увязке с украинским конфликтом.
Угроза третьей мировой войны отступила – Трамп. Подробнее.
Теперь опасность миновала и, цитата, «вам больше не нужно об этом беспокоиться». Такой оптимизм Трампа, очевидно, связан с итогами переговоров с Путиным на Аляске, по дороге куда, напомним, американский лидер по телефону пообщался и с Александром Лукашенко. Что же до «взаимопонимания» с российским президентом, о котором также в интервью говорит Трамп, весьма показателен звонок в Кремль, из-за которого глава Белого дома накануне прервал общение с Зеленским и его европейской «компанией».
Но «старушку-Европу», похоже, не вдохновляет оптимизм американского лидера. Здесь по-прежнему делают ставку на тотальную милитаризацию. Впереди планеты всей Польша. Здесь намерены «раздуть» к концу десятилетия самую многочисленную армию на континенте. Таков же дедлайн и для создания одного из самых внушительных танковых парков в Европе. Варшава уже получила 250 американских «Абрамсов». А в ближайшее время более 6,5 миллиарда долларов будет потрачено на покупку 180 южнокорейских танков K2.
Таким образом к 2030-му Польша будет иметь больше танков, чем Великобритания, Германия, Франция и Италия вместе взятые. Литва тоже идет по пятам европейской соседки. Здесь за пять лет намерены увеличить расходы на оборону до 5-6 % ВВП. За этот же срок число профессиональных военных планируется увеличить до 15,5 тысячи, еще 50 тысяч должны состоять в резерве.
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