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Пезешкиан: хочу поблагодарить вас за твёрдую позицию во время того, как нас атаковали США и Израиль

20 августа 2025 17:00
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«В нынешней ситуации нужно не идти, а бежать», – это, имея в виду перспективы отношений Минска и Тегерана, заявил Александр Лукашенко на встрече с Масудом Пезешкианом, Президентом Ирана, который находится в Беларуси с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пезешкиан: хочу поблагодарить вас за твёрдую позицию во время того, как нас атаковали США и Израиль-2

У Ирана и Беларуси большой лаг для совместных проектов – можем друг другу подставить плечо. Во время визита в Тегеран нашему Президенту показали многое из перспективных разработок. Тех, что прячут от чужого глаза.

Лукашенко: совместными усилиями Беларусь и Иран смогут успешно построить процветающее будущее.

В Иране все ходят перед Аллахом, а не на цыпочках перед англосакскими божками. Всевышнего, коллективный Запад и Беларусь сегодня чаще всего вспоминал высокий гость.

Пезешкиан: хочу поблагодарить вас за твёрдую позицию во время того, как нас атаковали США и Израиль-4

Масуд Пезешкиан, Президент Ирана:
Во имя Всевышнего, я хочу поблагодарить вас за приглашение посетить прекрасную Беларусь, за твердую позицию во время того, как нас атаковали США и Израиль на нашей законной земле.

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# Александр Лукашенко # Масуд Пезешкиан # Беларусь-Иран # Евгений Пустовой

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