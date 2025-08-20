«В нынешней ситуации нужно не идти, а бежать», – это, имея в виду перспективы отношений Минска и Тегерана, заявил Александр Лукашенко на встрече с Масудом Пезешкианом, Президентом Ирана, который находится в Беларуси с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Ирана и Беларуси большой лаг для совместных проектов – можем друг другу подставить плечо. Во время визита в Тегеран нашему Президенту показали многое из перспективных разработок. Тех, что прячут от чужого глаза.

Лукашенко: совместными усилиями Беларусь и Иран смогут успешно построить процветающее будущее.

В Иране все ходят перед Аллахом, а не на цыпочках перед англосакскими божками. Всевышнего, коллективный Запад и Беларусь сегодня чаще всего вспоминал высокий гость.