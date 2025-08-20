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Доступность жилья выросла: Столбцовский лесхоз наладил выпуск деревянных домокомплектов

20 августа 2025 15:13
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Одной из приоритетных задач жилищной политики региона остается и повышение уровня доступности жилья. Построить дом на выгодных условиях с поддержкой государства реально. Так, в Минской области наращивают производство деревянных домокомплектов, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Их с начала 2025 года выпустили 22. Лесхозы предлагают разнообразный брус. 

Как налажен выпуск стройматериалов в Столбцовском районе – расскажет Анна Куртасова.

Доступность жилья выросла: Столбцовский лесхоз наладил выпуск деревянных домокомплектов-2

Производственный участок «Окинчицы» Столбцовского опытного лесхоза. Здесь производят пиломатериалы. Спрос на древесину есть. Продукция идет на внутренний и внешний рынки. Доля экспорта почти 70 %.

Доступность жилья выросла: Столбцовский лесхоз наладил выпуск деревянных домокомплектов-4

Одна линия способна в месяц перерабатывать лесоматериалы диаметром от 18 до 32 сантиметров. Процесс полностью автоматизирован. За семь месяцев лесхоз выпустил более 14 тысяч кубометров сухой древесины.

Доступность жилья выросла: Столбцовский лесхоз наладил выпуск деревянных домокомплектов-6

Спрос на строительные материалы высокий. За шесть месяцев на льготных условиях реализовано порядка 2 000 кубометров пиломатериалов. Кроме того, поставляют и заготовленный круглый лес.

Доступность жилья выросла: Столбцовский лесхоз наладил выпуск деревянных домокомплектов-8

Дмитрий Дорох, начальник отдела производства и реализации продукции Столбцовского опытного лесхоза:
Человеку просто нужно обратиться в лесхоз, написать заявление. Согласно перечню документов, которые нужны на льготную древесину, он предоставляет их, мы одобряем. И стоимость этой древесины, в зависимости от диаметра, варьируется примерно от 50-60 рублей за метр кубический. 

Доступность жилья выросла: Столбцовский лесхоз наладил выпуск деревянных домокомплектов-10

Ежегодно растет спрос и на домокомплекты. В Столбцовском лесхозе производством таких деревянных построек занялись недавно. Для этого приобрели необходимое оборудование. Линия позволяет на месте выпускать готовые элементы для сборки домов.

Доступность жилья выросла: Столбцовский лесхоз наладил выпуск деревянных домокомплектов-12

Проект деревянного домокомплекта есть в четырех вариантах. При необходимости в типовую конструкцию могут внести изменения. В 2025 году Столбцовский лесхоз заключил шесть договоров на изготовление домокомплектов.

Подробнее в видео.

# Дмитрий Дорох # Строительство

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