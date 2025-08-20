Доступность жилья выросла: Столбцовский лесхоз наладил выпуск деревянных домокомплектов

Одной из приоритетных задач жилищной политики региона остается и повышение уровня доступности жилья. Построить дом на выгодных условиях с поддержкой государства реально. Так, в Минской области наращивают производство деревянных домокомплектов, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Их с начала 2025 года выпустили 22. Лесхозы предлагают разнообразный брус. Как налажен выпуск стройматериалов в Столбцовском районе – расскажет Анна Куртасова.

Производственный участок «Окинчицы» Столбцовского опытного лесхоза. Здесь производят пиломатериалы. Спрос на древесину есть. Продукция идет на внутренний и внешний рынки. Доля экспорта почти 70 %.

Одна линия способна в месяц перерабатывать лесоматериалы диаметром от 18 до 32 сантиметров. Процесс полностью автоматизирован. За семь месяцев лесхоз выпустил более 14 тысяч кубометров сухой древесины.

Спрос на строительные материалы высокий. За шесть месяцев на льготных условиях реализовано порядка 2 000 кубометров пиломатериалов. Кроме того, поставляют и заготовленный круглый лес.

Дмитрий Дорох, начальник отдела производства и реализации продукции Столбцовского опытного лесхоза:

Человеку просто нужно обратиться в лесхоз, написать заявление. Согласно перечню документов, которые нужны на льготную древесину, он предоставляет их, мы одобряем. И стоимость этой древесины, в зависимости от диаметра, варьируется примерно от 50-60 рублей за метр кубический.

Ежегодно растет спрос и на домокомплекты. В Столбцовском лесхозе производством таких деревянных построек занялись недавно. Для этого приобрели необходимое оборудование. Линия позволяет на месте выпускать готовые элементы для сборки домов.