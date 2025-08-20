«Сельский вайб» – как экипажи аграриев работают в разгаре уборочной

Минская область – лидер по намолоту зерна. Вклад в общий каравай страны составляет свыше миллиона 800 тысяч тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Средняя урожайность – 48 центнеров с гектара. Уже сегодня в центральном регионе насчитывается более 250 механизаторов-тысячников. Но еще есть к чему стремиться. О ходе страды в Копыльском районе – материал Дарьи Авсюк

На золотых полях сельхозпредприятия «Копыльское» в самом разгаре жаркая уборочная страда. В битве за урожай механизатор Александр Чаюк, для которого этот сезон за штурвалом комбайна уже третий. Но, как говорится, один в поле не воин. Поэтому в качестве напарника – приятель Алексей Кривецкий. Их общий труд уже дает впечатляющие плоды: вместе намолотили более 2 000 тонн зерна.

Алексей Кривецкий, механизатор сельхозпредприятия «Копыльское»:

Урожай намного лучше. В этом году погода дала о себе знать. Если на яровые, озимый ячмень плоховато подействовали холода, то на пшеницу влаги хватило, колос вовремя налился.

Александр Чаюк, механизатор сельхозпредприятия «Копыльское»:

Кормят два раза в день. Обед, ужин. Комбайн с кондиционером. Все комфортно, уютно, холодок. Условия работы предоставлены нормально. Работай – не хочу.

Работает в поле и семейный экипаж Геннадия и Елены Чепляевых. Мужчина – комбайнер со стажем, для него этот сезон уже 10-й. А Елена вышла в поле впервые. Это погружение в совершенно новый мир. Экипаж уже вошел в число лидеров, ведь вместе делают одно общее дело.

Елена Чепляева, механизатор сельхозпредприятия «Копыльское»:

Я была вообще под впечатлениями огромными – все новое, все интересное. Машина и комбайн – это две разные машины. Интересно было все познать, он мне объяснил, что мне делать, где мазать, где крутить. Закаты фотографируем, очень красиво все это, просто сельский вайб.

4 000 гектаров зерновых культур и рапса – именно такой фронт работы в хозяйстве «Копыльское». Намолот в общую копилку превысил 18 тысяч тонн зерна. Аграрии трудятся, не сбавляя темпа. И при таком бережном подходе и полной самоотдаче поля дают хороший результат.

Татьяна Седунова, главный агроном сельхозпредприятия «Копыльское»:

В 2025 году мы планируем посеять тысячу гектаров озимого рапса и 3 200 гектаров зерновых.