В Минске обсудили вопросы выполнения положений Директивы №12 – на что сделают упор

Без формализма. О работе идеолога 20 августа говорили на Республиканском совещании по актуальным вопросам выполнения положений Директивы № 12, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ вступил в силу в июле. В нем определены главные идейные ориентиры белорусского общества на современном этапе развития, отражен механизм реализации идеологической работы. Очень пристально анализировались подходы к организации этой работы в регионах. В Беларуси выстроена идеологическая вертикаль. Но время и современные вызовы требуют новых подходов.

Работать по накатанным рельсам сегодня уже нельзя, обратил внимание первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов. Еще одна задача – идти в ногу со временем. Быть активным в соцсетях и мессенджерах. Перцов: идеолог должен оставаться генератором и проводником смыслов, педагогом и замечательным лектором.

Неслучайно в фойе Дворца Республики разместилась выставка «Беларусь. Взлет», которая рассказывает об этапах становления независимого государства. Это сложный путь от пустых полок в магазинах и гиперинфляции до развития эффективного промышленного и аграрного комплекса, и даже покорения космоса. Своими достижениями гордятся белорусы – важно заботу о развитии страны передать молодому поколению. В трудовых коллективах также есть запрос на обсуждение актуальных вопросов. Благополучие страны и ее безопасность в том числе зависит от работы идеолога, его умения рассказать о важных событиях не по бумажке, а при непосредственном общении. Тем более, как показывает практика, информационный вакуум быстро заполняется фейками.

Ружена Новицкая, официальный представитель Управления делами Президента Беларуси:

На что необходимо обратить внимание в идеологической работе? Конечно, мы понимаем, основное – это работа с людьми. Причем с людьми лицо в лицо, не путем рассылки каких-то информационных материалов. Самое главное – это общение с людьми и очень важно обратить внимание на нашу молодежь.

Сергей Кушнер, заместитель председателя Хойникского райисполкома:

Действительно, находится где-то наша молодежь сегодня чуть больше в TikTok, где-то на других каких-то площадках, поэтому очень важный момент – действительно уделить внимание нашему молодому поколению. Что касается нашего района, тоже эта работа, конечно, проводится. Проводится очень много мероприятий, очень много встреч с молодежью.