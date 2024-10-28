«Всему своё время». Вадим Богуш ответил, ждать ли ВНС до президентских выборов

Политические перспективы. Что ждет Беларусь в предстоящие три месяца с учетом электорального периода, какие важные события, вехи, на которые обязательно стоит обращать внимание, чтобы сделать правильный выбор? И какие процессы пробуждены в связи с объявлением даты президентских выборов? На площадке ток-шоу «По существу» собрались государственные деятели, политтехнологи, представители разных ветвей власти, аналитики и профайлер.

Алена Сырова, СТВ:

Ждать ли нам ВНС до выборов?