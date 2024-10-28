«Всему своё время». Вадим Богуш ответил, ждать ли ВНС до президентских выборов

Политические перспективы. Что ждет Беларусь в предстоящие три месяца с учетом электорального периода, какие важные события, вехи, на которые обязательно стоит обращать внимание, чтобы сделать правильный выбор? И какие процессы пробуждены в связи с объявлением даты президентских выборов? На площадке ток-шоу «По существу» собрались государственные деятели, политтехнологи, представители разных ветвей власти, аналитики и профайлер.
Алена Сырова, СТВ:
Ждать ли нам ВНС до выборов?
Вадим Богуш, ректор БГУИР, член Президиума ВНС:
Это хороший вопрос. На самом деле это параллельные треки. То есть если мы говорим о выборах главы государства и о сборе Всебелорусского народного собрания, то у нас нет какой-то законодательной привязки к тому, что это должно быть в одно время или еще что-то. И, наверное, всему свое время. В этой части я полагаю, что, наверное, мы пройдем одну электоральную кампанию, а потом будем формировать уже следующее общественно-политическое мероприятие.
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