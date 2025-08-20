Лукашенко – Пезешкиану: вы были и остаётесь нашими друзьями

«В нынешней ситуации нужно не идти, а бежать», – это, имея в виду перспективы отношений Минска и Тегерана, заявил Александр Лукашенко на встрече с Масудом Пезешкианом, Президентом Ирана, который находится в Беларуси с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот в этой фразе белорусского лидера и наша открытость к диалогу, и готовность стремительно, без проволочек развивать отношения Минска и Тегерана по самым разным направлениям, и, конечно, современный мировой темп, когда очень важно не упустить момент. При этом иранский лидер отметил схожесть позиций Минска и Тегерана по международным вопросам. Да и опыт противодействия незаконным европейским санкциям – здесь у нас тоже много общего. И такое геополитическое взаимопонимание на высшем уровне дорогого стоит. Политическая воля, безусловно, отличная база для экономической (и не только) прагматики. По итогам встречи лидеров подписан целый пакет соглашений: торговля, инвестиции, промышленная кооперация, наука, технологии – векторов много. А в ближайшее время Минск и Тегеран скрепят подписями договор о стратегическом сотрудничестве. Хронология переговорного марафона во Дворце Независимости в репортаже Евгения Пустового.

Будешь вперед двигаться – горы одолеешь. Это пословица древней иранской культуры. Минск и Тегеран движутся вперед от визита к визиту. Сегодня по красной ковровой дорожке во Дворце Независимости. Президент Ирана улыбается нечасто. Страна развивается в суровых условиях противостояния с коллективным Западом. А в последнее время это давление усилилось. Гибель в мае 2024 года предыдущего президента, недавние воздушные атаки на инфраструктуру Ирана. Сегодня Масуд Пезешкиан в хорошем расположении духа. Наконец-то в Минске.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы ждали вашего визита. Я только что сказал о том, что в силу непредвиденных обстоятельств он был немного перенесен, тем не менее он не стал менее значимым, чем тогда. Вы были и остаетесь нашими друзьями. Мы привержены исполнению всех наших обязательств, которые мы взяли на себя перед Иранской Республикой. Новые лица в управлении государством, новые подходы, но прежний неизменный путь. В Иране, образно говоря, создан свой коллективный Лукашенко. Не изменяют аутентичному политическому дресс-коду, вернее хиджабу. Поэтому сменность элит не влияет на тесноту отношений с Беларусью.

Масуд Пезешкиан, Президент Ирана:

Наши общие взгляды на политику должны воплощаться в жизнь и в экономической, и культурной части, и в сфере развития туризма, и развития военно-технического сотрудничества.

Наш Президент трижды был в Иране. Крайний в преддверии праздничной даты – 30-летия дипотношений. Спустя два года не праздные результаты. Только за последние пять лет товарооборот вырос в пять раз. А признак самого высокого доверия, уважения и чести к Александру Лукашенко – встреча с аятоллой. Это верховный правитель древнего государства, и он отвечает за духовное состояние общества. Его двери мало для кого даже из мировых политиков открыты. Цель сегодняшнего саммита – шире распахнуть дверь между нашими странами.