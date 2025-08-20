Лукашенко – Пезешкиану: вы были и остаётесь нашими друзьями
«В нынешней ситуации нужно не идти, а бежать», – это, имея в виду перспективы отношений Минска и Тегерана, заявил Александр Лукашенко на встрече с Масудом Пезешкианом, Президентом Ирана, который находится в Беларуси с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И вот в этой фразе белорусского лидера и наша открытость к диалогу, и готовность стремительно, без проволочек развивать отношения Минска и Тегерана по самым разным направлениям, и, конечно, современный мировой темп, когда очень важно не упустить момент.
При этом иранский лидер отметил схожесть позиций Минска и Тегерана по международным вопросам. Да и опыт противодействия незаконным европейским санкциям – здесь у нас тоже много общего. И такое геополитическое взаимопонимание на высшем уровне дорогого стоит.
Политическая воля, безусловно, отличная база для экономической (и не только) прагматики. По итогам встречи лидеров подписан целый пакет соглашений: торговля, инвестиции, промышленная кооперация, наука, технологии – векторов много. А в ближайшее время Минск и Тегеран скрепят подписями договор о стратегическом сотрудничестве.
Хронология переговорного марафона во Дворце Независимости в репортаже Евгения Пустового.
Будешь вперед двигаться – горы одолеешь. Это пословица древней иранской культуры. Минск и Тегеран движутся вперед от визита к визиту. Сегодня по красной ковровой дорожке во Дворце Независимости.
Президент Ирана улыбается нечасто. Страна развивается в суровых условиях противостояния с коллективным Западом. А в последнее время это давление усилилось. Гибель в мае 2024 года предыдущего президента, недавние воздушные атаки на инфраструктуру Ирана. Сегодня Масуд Пезешкиан в хорошем расположении духа. Наконец-то в Минске.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы ждали вашего визита. Я только что сказал о том, что в силу непредвиденных обстоятельств он был немного перенесен, тем не менее он не стал менее значимым, чем тогда. Вы были и остаетесь нашими друзьями. Мы привержены исполнению всех наших обязательств, которые мы взяли на себя перед Иранской Республикой.
Новые лица в управлении государством, новые подходы, но прежний неизменный путь. В Иране, образно говоря, создан свой коллективный Лукашенко. Не изменяют аутентичному политическому дресс-коду, вернее хиджабу. Поэтому сменность элит не влияет на тесноту отношений с Беларусью.
Масуд Пезешкиан, Президент Ирана:
Наши общие взгляды на политику должны воплощаться в жизнь и в экономической, и культурной части, и в сфере развития туризма, и развития военно-технического сотрудничества.
Наш Президент трижды был в Иране. Крайний в преддверии праздничной даты – 30-летия дипотношений. Спустя два года не праздные результаты. Только за последние пять лет товарооборот вырос в пять раз. А признак самого высокого доверия, уважения и чести к Александру Лукашенко – встреча с аятоллой. Это верховный правитель древнего государства, и он отвечает за духовное состояние общества. Его двери мало для кого даже из мировых политиков открыты. Цель сегодняшнего саммита – шире распахнуть дверь между нашими странами.
Александр Лукашенко:
Я хочу, чтобы вы понимали, что вы приехали к своим друзьям, и вы можете здесь чувствовать, должны чувствовать себя, как у своих друзей. Если у нас и будут какие-то невыполнения тех условий, по которым мы договорились, я думаю, мы обсудим эти вопросы сегодня в откровенной и дружеской беседе. Словом, мы готовы к обсуждению любых вопросов, закрытых тем у нас нет.
Мы готовы с вами сотрудничать по вопросам от обеспечения продовольствием вашей страны, населения, до военно-технического сотрудничества. Еще раз подчеркиваю, здесь нет никаких секретов, мы не дружим против кого-то, мы все делаем на благо наших народов, иранского и белорусского народа.
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