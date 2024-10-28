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Лимаренко пригласил Лукашенко посетить Сахалин

28 октября 2024 18:16
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Александр Лукашенко начал рабочую неделю с переговоров с первым заместителем председателя российского правительства Денисом Мантуровым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре разговора прежде всего экономические вопросы. В последние годы Минск и Москва активно работают в плоскости импортозамещения. И это весьма эффективная стратегия в период мощного санкционного давления.

Также 28 октября в минском Дворце Независимости побывала делегация Сахалинской области России и губернатор этого дальневосточного региона Валерий Лимаренко. Здесь спектр взаимного интереса также широк. И это, несмотря на внушительное расстояние между нами. Строительство, сельское хозяйство, транспорт, продовольствие – и все это в плоскости экономической прагматики.

На Сахалине Президента ждут, тем более регион напоминает Беларусь.

Лимаренко пригласил Лукашенко посетить Сахалин-2

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области России:
Когда мы говорили с Александром Григорьевичем о его предстоящем визите на Сахалин, я пригласил. Я сказал, что вы приедете в Южно-Сахалинск, там же так же чисто, как в Минске, и ходит техника такая же, как в Минске. В России потребление газа увеличивается, внутреннее потребление газа увеличивается, и это очень актуально и интересно. Мы полностью переводим свой регион на газовые двигатели. И фактически мы с «Газпромом» договорились, что «Газпром» строит заправки, мы переводим коммунальную технику, сельскохозяйственную технику и все автобусы, весь автобусный парк на экологически чистый транспорт, который передвигается с помощью газа. Это вот принципиальная как бы линия.

# Беларусь-Россия # Валерий Лимаренко # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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