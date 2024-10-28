Лимаренко пригласил Лукашенко посетить Сахалин

Александр Лукашенко начал рабочую неделю с переговоров с первым заместителем председателя российского правительства Денисом Мантуровым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре разговора прежде всего экономические вопросы. В последние годы Минск и Москва активно работают в плоскости импортозамещения. И это весьма эффективная стратегия в период мощного санкционного давления.

Также 28 октября в минском Дворце Независимости побывала делегация Сахалинской области России и губернатор этого дальневосточного региона Валерий Лимаренко. Здесь спектр взаимного интереса также широк. И это, несмотря на внушительное расстояние между нами. Строительство, сельское хозяйство, транспорт, продовольствие – и все это в плоскости экономической прагматики.

На Сахалине Президента ждут, тем более регион напоминает Беларусь.