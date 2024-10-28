Как пролетариат готовится к выборам? Мнение директора завода
Политические перспективы. Что ждет Беларусь в предстоящие три месяца с учетом электорального периода, какие важные события, вехи, на которые обязательно стоит обращать внимание, чтобы сделать правильный выбор? И какие процессы пробуждены в связи с объявлением даты президентских выборов? На площадке ток-шоу «По существу» собрались государственные деятели, политтехнологи, представители разных ветвей власти, аналитики и профайлер.
Кирилл Казаков, СТВ:
Дмитрий Владимирович, можно к вам как к руководителю предприятия – я бы вряд ли мог представить, что я в XXI веке спрошу этот вопрос, но все же – как пролетариат готов к выборам? На ваш взгляд, люди, которые просто работают и которые в принципе в политику стараются не лезть. У них есть хобби, семья, работа. И они понимают, что будут выборы Президента. Для них это как? То, что это будет праздник в день выборов, это я точно знаю. А вот сама подготовка, разговоры и в целом это бурление, которое есть, какое будет настроение?
Дмитрий Черняков, директор ОАО «Гомельский химический завод», член Совета Республики Национального собрания Беларуси, член Президиума ВНС:
Вы знаете, общаясь в коллективах, на своем предприятии, общаясь в рамках политических мероприятий – а я являюсь председателем областного отделения партии «Белая Русь» – и вы знаете, один и тот же итог. Многие люди прозрели. Люди понимают, что нужно ценить то, что у них есть. Вот действительно они понимают, что нужно голосовать за стабильность, нужно голосовать за то, что действительно есть, за мирное небо над головой, за то, что создавалось институтом президентства все предыдущие 30 лет.
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