Как пролетариат готовится к выборам? Мнение директора завода

Кирилл Казаков, СТВ:

Дмитрий Владимирович, можно к вам как к руководителю предприятия – я бы вряд ли мог представить, что я в XXI веке спрошу этот вопрос, но все же – как пролетариат готов к выборам? На ваш взгляд, люди, которые просто работают и которые в принципе в политику стараются не лезть. У них есть хобби, семья, работа. И они понимают, что будут выборы Президента. Для них это как? То, что это будет праздник в день выборов, это я точно знаю. А вот сама подготовка, разговоры и в целом это бурление, которое есть, какое будет настроение?