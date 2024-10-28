Райцентр изменился до неузнаваемости! Как Мосты готовятся к «Дожинкам»?

Ремонт дорог, благоустройство дворов и открытие новых объектов. Преображение белорусских городов к Дожинкам – хорошая многолетняя традиция. Праздники проходят, а все, что сделано, продолжает радовать местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже в эту субботу, 2 ноября, итоги уборочной кампании 2024 подведут в Гродненской области. Местом проведения фестиваля станет город Мосты.

Центральную районную больницу в Мостах не узнают даже местные жители. Еще в начале года это было неприметное кирпичное здание, которое буквально за несколько месяцев заметно преобразилось. Важный социальный объект обновили специально к празднику.

Новый облик теперь и у районного центра культуры. Зданию больше 30 лет. Такой масштабной модернизации здесь еще не было.

Лилия Садохина, главный врач Мостовской центральной районной больницы: Из средств областного бюджета проведены ремонтные работы по модернизации фасада Центральной районной больницы. Из средств местного бюджета проведены ремонтные работы на фасадах пищеблока, овощехранилища.

Сергей Кузьмицкий, заместитель директора по основной работе Мостовского районного центра культуры:

Полностью заменена кровля, впервые было проведено утепление фасада здания. С нами в одном здании работает детская школа искусств, поэтому деткам будет уже тепло, комфортно заниматься.

К Дожинкам в райцентре отремонтировали порядка 15 километров дорог, благоустроили дворы и построили новые объекты. Буквально несколько дней назад в Мостах открыли скейт-площадку. Это подарок городу от всех районов Гродненской области. А новый многоквартирный дом – тоже подарок жителям Мостов. Его уже сдали в эксплуатацию. Совсем скоро 56 семей отметят новоселье.