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Райцентр изменился до неузнаваемости! Как Мосты готовятся к «Дожинкам»?

28 октября 2024 18:56
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Ремонт дорог, благоустройство дворов и открытие новых объектов. Преображение белорусских городов к Дожинкам – хорошая многолетняя традиция. Праздники проходят, а все, что сделано, продолжает радовать местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже в эту субботу, 2 ноября, итоги уборочной кампании 2024 подведут в Гродненской области. Местом проведения фестиваля станет город Мосты. 

Готовы ли к празднику в райцентре, узнавала Алена Жиборт. 

Райцентр изменился до неузнаваемости! Как Мосты готовятся к «Дожинкам»?-2

Центральную районную больницу в Мостах не узнают даже местные жители. Еще в начале года это было неприметное кирпичное здание, которое буквально за несколько месяцев заметно преобразилось. Важный социальный объект обновили специально к празднику.

Райцентр изменился до неузнаваемости! Как Мосты готовятся к «Дожинкам»?-4

Лилия Садохина, главный врач Мостовской центральной районной больницы:
Из средств областного бюджета проведены ремонтные работы по модернизации фасада Центральной районной больницы. Из средств местного бюджета проведены ремонтные работы на фасадах пищеблока, овощехранилища.

Новый облик теперь и у районного центра культуры. Зданию больше 30 лет. Такой масштабной модернизации здесь еще не было.

Райцентр изменился до неузнаваемости! Как Мосты готовятся к «Дожинкам»?-6

Сергей Кузьмицкий, заместитель директора по основной работе Мостовского районного центра культуры:
Полностью заменена кровля, впервые было проведено утепление фасада здания. С нами в одном здании работает детская школа искусств, поэтому деткам будет уже тепло, комфортно заниматься.

К Дожинкам в райцентре отремонтировали порядка 15 километров дорог, благоустроили дворы и построили новые объекты. Буквально несколько дней назад в Мостах открыли скейт-площадку. Это подарок городу от всех районов Гродненской области. А новый многоквартирный дом – тоже подарок жителям Мостов. Его уже сдали в эксплуатацию. Совсем скоро 56 семей отметят новоселье. 

Райцентр изменился до неузнаваемости! Как Мосты готовятся к «Дожинкам»?-8

Сергей Горошко, заместитель председателя Мостовского райисполкома:
Из 56 квартир там 15 квартир будет для работников МЧС и РОВД, 11 квартир – социального жилья, многодетные семьи и три квартиры детям-сиротам.

Подробности в видео.

# Дожинки # Сергей Горошко # Государственная социальная политика

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