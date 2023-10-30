Что с бизнесом в Беларуси и как изменится Налоговый кодекс? Разбирались эксперты «По существу»
Новости Беларуси. Как в Беларуси развивается бизнес? Имеет ли форма прибыльное значение? Что с налогом на богатство и есть ли в стране нечестные частники? Предпринимательская деятельность стала темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся гости из сферы бизнеса.
Как налоги поступают в бюджет государства?
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
50 % поступлений в бюджет формирует бизнес, предприниматели. Как правило, это малый бизнес, в лучшем случае – средний. Крупный бизнес – это совершенно другая статья.
Пусть бюджетники вспомнят, что они получают зарплату, кушают и пьют за счет государства. Я разговаривала со своими студентами. Говорю им: вы не знаете, насколько вы богаты. Вода бесплатная! Воздух чистый!
Белорусские ИП могут испугаться повышения налогов?
Кирилл Казаков, СТВ:
Если ты купишь дорогую машину, транспортный налог придется заплатить в 10 раз больше. Белорусские предприниматели испугаются этого?
Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:
Налоговое законодательство – это не только для предпринимателей, оно вообще для любого гражданина, который получает такой доход. Это могут быть представители бизнеса, но наемные работники. Исходя из статистики по налогам, нарушителей там 2-4 %, не больше. У нас достаточно законопослушный бизнес с точки зрения уплаты налогов, а налоговая система хорошо отслеживает доходы, в том числе физических лиц.
«Налоги должны быть справедливыми!»
Налоги должны быть такими, чтобы большинство оценивало их как справедливые и могло их уплатить, – поделился представитель КГК по Минской области и Минску Дмитрий Дягилев.
Беларусь переходит к цивилизованному предпринимательству – Абухович
Алена Сырова, СТВ:
Что может быть, если государство перестанет стимулировать предпринимателей «взрослеть»? Мы начнем деградировать?
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Сейчас происходит переход к так называемому цивилизованному предпринимательству. Что такое привезти товар и здесь его продать? Никакого вложения в развитие экономики нет. В тратите ту же валюту, чтобы привезти товар, вместо того, чтобы развивать производство, работать с нашими людьми.
Большинство ИП в Беларуси задействовано в сфере торговли, перевозки
Юлия Абухович:
То, что сейчас происходит – это переход к так называемому цивилизованному предпринимательству. Понимание того, что торговля и челночество – это заработать первый капитал. Но что такое привезти товар и здесь его продать? Никакого вложения в развитие экономики нет. Вы тратите валюту для того, чтобы привезти товар сюда, вместо того, чтобы развивать производство, стимулировать наши предприятия. Бизнес работает здесь, с нашими людьми, с развитием технологий.
Кирилл Казаков:
Без добавленной стоимости?
Юлия Абухович:
Да, абсолютно верно. Для себя. Если мы посмотрим на статистику, которая публикуется в том числе нашим статистическим комитетом, ты мы увидим, что в основном все индивидуальные предприниматели задействованы в сфере торговли, перевозки. Очень мало тех, кто занимается реальной производственной деятельностью.
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Независимый экономист заявил, что цель программы по переносу бизнеса в малые города достигнута
Алена Сырова:
В определенный момент государство стало стимулировать выход производств из больших городов в малые. Возымела эта программа эффект, который ожидался?
Александр Козлов, независимый экономист:
С моей точки зрения, цель достигнута. Может быть, не максимальный эффект получен, но достигнута. Мы упоминаем только Минский район, но здесь задача более глобальная стоит – перераспределение ресурсов внутри страны. Не упомянули такую программу, как развитие Оршанского района до 2023 года. В этом году как раз какие-то итоги будут подведены.
Целью программы, помимо того, как заманить (преференции, льготы и так далее) – перераспределение трудовых ресурсов, обеспечение занятости населения. То есть это не только налоги кому-то. Да, без налогов тут не получается, но как оставить молодых специалистов в том же Оршанском районе? Потому что все смещаются в Минск, а что делать регионам? Эти региональные программы, пилот был с программой Оршанского района. Там ряд производств запущен с участием Министерств промышленности, экономики, Академии наук, местные власти – все под это подписались. Проделана большая работа. Я знаю, что Академия наук вместе с БелАЗом станции обезжелезивания делает, которые на экспорт отправляются. Есть заводы, такие как инструментальный, тоже пытаются их реанимировать, станкостроительный. Перезапуск процессов имеет место. Насколько это эффективно – это второй вопрос.
Доктор экономических наук рассказала, какими качествами должен обладать предприниматель
Ирина Новикова:
Никто не хочет заниматься бизнесом – и слава богу! Существует теоретический подход, три свойства, которыми должен обладать предприниматель.
У нас кидаются в бизнес – продавать краску, шить сумки. Это самый примитивный бизнес. Считается, бизнесом должен заниматься человек, который видит рынок, а увидеть его может только специалист. Нужно, чтобы занимались бизнесом те, кто имеет как минимум среднее специальное образование и представление о сегменте. Потому что очень часто из деревни ребята, не имея образования, наберут кредитов, начинают заниматься, прогорают, потом к ним приходит финансовая милиция…
Кирилл Казаков:
Много ли у нас людей идут учиться, понимая, что хотят быть профессиональными бизнесменами?
Ирина Новикова:
Я читаю лекции, сертификацией занимаются. И они знают, что придут в госструктуру, там оборудование. Я говорю, что неизвестно, как сложится жизнь. Если ты хороший сертификатчик, ты можешь открыть частную фирму по сертификации, почему нет. И они, кстати, задумались.
Алена Сырова:
Не зря говорят о той самой предпринимательской жилке, которая или есть, или нет.
Ирина Новикова:
Эта жилка только у 7 %. А сколько у нас предпринимателей, 200 тысяч?
Жанна Тарасевич:
263.
Ирина Новикова:
300 тысяч давайте возьмем. Какой это процент, 3, от общего населения?
Жанна Тарасевич:
Резерв есть.
Чаще всего идут учиться бизнесу люди, которые получают второе и последующее образование
Кирилл Казаков:
Много ли людей, которые приходят именно бизнесу учиться?
Юлия Абухович:
За свою практику я поняла, что это те люди, которые получают второе и последующее высшее образование. То есть это те люди, которые уже где-то что-то увидели, им не хватает знаний, они понимают, они за этим приходят. Что касается студентов, которые получают свое первое высшее образование, то сталкиваемся с ситуацией, что их надо все время подталкивать. Должна быть мотивация.
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Независимый экономист пояснил, почему стимулы для бизнеса должны быть понятными
Александр Козлов:
Можно придумать различные стимулы: одно, второе, третье, технопарки, налоги и все остальное. Что мы упускаем? Понятность. Каждый участник правоотношений должен понимать эти преимущества. И использовать эти возможности на практике. А зачастую читаешь нормативный документ, а там с высшим юридическим образованием проблематично понять. Сегодня мы говорим про технопарк, да, там есть ресурс у каждого обратиться и получить что-то. Это должно быть однозначно понимаемо.
Не хочу в чей-то огород бросить камешек, но если почитать про налоги, где-то нас критикуют. И, наверное, не зря. Простота уплаты налогов, простота ведения бизнеса – есть такие показатели. Честно сказать, по уплате налогов прошлый был переход год-два назад, когда работы и услуги по-разному стали оцениваться. Переход к 20-процентной шкале, 16-процентной шкале. В налоговые инспекции стала целая очередь, потому что придумали правила, а как их применить, не знают.
Кирилл Казаков:
Мы эту тему обсуждали в нашей программе. Пришли к тому, что люди, когда переход этот затевался, абсолютно не смотрели и не думали, как он будет проходить. И в течение большого периода времени просто-напросто не думали об этом. А потом кто-то куда-то «клюнул».
Александр Козлов:
Это комплексная проблема. Это не означает, что МНС не справилось со своей задачей, не провели разъяснительную работу. Это потому что каждый должен включиться на более ранней стадии. Поднять эти вопросы заблаговременно. А у нас, как по привычке, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
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