Что с бизнесом в Беларуси и как изменится Налоговый кодекс? Разбирались эксперты «По существу»

Новости Беларуси. Как в Беларуси развивается бизнес? Имеет ли форма прибыльное значение? Что с налогом на богатство и есть ли в стране нечестные частники? Предпринимательская деятельность стала темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся гости из сферы бизнеса. Как налоги поступают в бюджет государства? Ирина Новикова, доктор экономических наук:

50 % поступлений в бюджет формирует бизнес, предприниматели. Как правило, это малый бизнес, в лучшем случае – средний. Крупный бизнес – это совершенно другая статья. Пусть бюджетники вспомнят, что они получают зарплату, кушают и пьют за счет государства. Я разговаривала со своими студентами. Говорю им: вы не знаете, насколько вы богаты. Вода бесплатная! Воздух чистый! Белорусские ИП могут испугаться повышения налогов? Кирилл Казаков, СТВ:

Если ты купишь дорогую машину, транспортный налог придется заплатить в 10 раз больше. Белорусские предприниматели испугаются этого?

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:

Налоговое законодательство – это не только для предпринимателей, оно вообще для любого гражданина, который получает такой доход. Это могут быть представители бизнеса, но наемные работники. Исходя из статистики по налогам, нарушителей там 2-4 %, не больше. У нас достаточно законопослушный бизнес с точки зрения уплаты налогов, а налоговая система хорошо отслеживает доходы, в том числе физических лиц. «Налоги должны быть справедливыми!» Налоги должны быть такими, чтобы большинство оценивало их как справедливые и могло их уплатить, – поделился представитель КГК по Минской области и Минску Дмитрий Дягилев. Беларусь переходит к цивилизованному предпринимательству – Абухович Алена Сырова, СТВ:

Что может быть, если государство перестанет стимулировать предпринимателей «взрослеть»? Мы начнем деградировать? Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Сейчас происходит переход к так называемому цивилизованному предпринимательству. Что такое привезти товар и здесь его продать? Никакого вложения в развитие экономики нет. В тратите ту же валюту, чтобы привезти товар, вместо того, чтобы развивать производство, работать с нашими людьми. Большинство ИП в Беларуси задействовано в сфере торговли, перевозки Юлия Абухович:

То, что сейчас происходит – это переход к так называемому цивилизованному предпринимательству. Понимание того, что торговля и челночество – это заработать первый капитал. Но что такое привезти товар и здесь его продать? Никакого вложения в развитие экономики нет. Вы тратите валюту для того, чтобы привезти товар сюда, вместо того, чтобы развивать производство, стимулировать наши предприятия. Бизнес работает здесь, с нашими людьми, с развитием технологий. Кирилл Казаков:

Без добавленной стоимости? Юлия Абухович:

Да, абсолютно верно. Для себя. Если мы посмотрим на статистику, которая публикуется в том числе нашим статистическим комитетом, ты мы увидим, что в основном все индивидуальные предприниматели задействованы в сфере торговли, перевозки. Очень мало тех, кто занимается реальной производственной деятельностью. Читайте также: Что мешает начать собственное дело – Юлия Абухович о серьезной проблеме среди предпринимателей 263 тыс. действующих ИП существует на территории Беларуси – директор Бизнес-союза предпринимателей На него «сбрасывают» колоссальные суммы. Зачем работников заставляют оформлять на себя ИП? Независимый экономист заявил, что цель программы по переносу бизнеса в малые города достигнута Алена Сырова:

В определенный момент государство стало стимулировать выход производств из больших городов в малые. Возымела эта программа эффект, который ожидался? Александр Козлов, независимый экономист:

С моей точки зрения, цель достигнута. Может быть, не максимальный эффект получен, но достигнута. Мы упоминаем только Минский район, но здесь задача более глобальная стоит – перераспределение ресурсов внутри страны. Не упомянули такую программу, как развитие Оршанского района до 2023 года. В этом году как раз какие-то итоги будут подведены. Целью программы, помимо того, как заманить (преференции, льготы и так далее) – перераспределение трудовых ресурсов, обеспечение занятости населения. То есть это не только налоги кому-то. Да, без налогов тут не получается, но как оставить молодых специалистов в том же Оршанском районе? Потому что все смещаются в Минск, а что делать регионам? Эти региональные программы, пилот был с программой Оршанского района. Там ряд производств запущен с участием Министерств промышленности, экономики, Академии наук, местные власти – все под это подписались. Проделана большая работа. Я знаю, что Академия наук вместе с БелАЗом станции обезжелезивания делает, которые на экспорт отправляются. Есть заводы, такие как инструментальный, тоже пытаются их реанимировать, станкостроительный. Перезапуск процессов имеет место. Насколько это эффективно – это второй вопрос. Доктор экономических наук рассказала, какими качествами должен обладать предприниматель

Ирина Новикова:

Никто не хочет заниматься бизнесом – и слава богу! Существует теоретический подход, три свойства, которыми должен обладать предприниматель. У нас кидаются в бизнес – продавать краску, шить сумки. Это самый примитивный бизнес. Считается, бизнесом должен заниматься человек, который видит рынок, а увидеть его может только специалист. Нужно, чтобы занимались бизнесом те, кто имеет как минимум среднее специальное образование и представление о сегменте. Потому что очень часто из деревни ребята, не имея образования, наберут кредитов, начинают заниматься, прогорают, потом к ним приходит финансовая милиция… Кирилл Казаков:

Много ли у нас людей идут учиться, понимая, что хотят быть профессиональными бизнесменами? Ирина Новикова:

Я читаю лекции, сертификацией занимаются. И они знают, что придут в госструктуру, там оборудование. Я говорю, что неизвестно, как сложится жизнь. Если ты хороший сертификатчик, ты можешь открыть частную фирму по сертификации, почему нет. И они, кстати, задумались. Алена Сырова:

Не зря говорят о той самой предпринимательской жилке, которая или есть, или нет. Ирина Новикова:

Эта жилка только у 7 %. А сколько у нас предпринимателей, 200 тысяч? Жанна Тарасевич:

263. Ирина Новикова:

300 тысяч давайте возьмем. Какой это процент, 3, от общего населения? Жанна Тарасевич:

Резерв есть. Чаще всего идут учиться бизнесу люди, которые получают второе и последующее образование Кирилл Казаков:

Много ли людей, которые приходят именно бизнесу учиться? Юлия Абухович:

За свою практику я поняла, что это те люди, которые получают второе и последующее высшее образование. То есть это те люди, которые уже где-то что-то увидели, им не хватает знаний, они понимают, они за этим приходят. Что касается студентов, которые получают свое первое высшее образование, то сталкиваемся с ситуацией, что их надо все время подталкивать. Должна быть мотивация. Читайте также: В каких сферах чаще всего уклоняются от налогов? Рассказал представитель КГК Около 9,5 млн рублей – в КГК озвучили сумму самой большой задолженности по налогам Агрегаты для автомобилей AURUS, на которых ездит кортеж Путина, производят в Беларуси – Давидович Независимый экономист пояснил, почему стимулы для бизнеса должны быть понятными