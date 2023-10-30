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263 тыс. действующих ИП существует на территории Беларуси – директор Бизнес-союза предпринимателей

30 октября 2023 17:05
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Порядка 263 тысячи действующих индивидуальных предпринимателей существует на территории Беларуси, рассказала директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского в эфире ток-шоу «По существу».

263 тыс. действующих ИП существует на территории Беларуси – директор Бизнес-союза предпринимателей -1

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:
Если берем торговца, это люди 50+. Дальше пришла интернет-торговля. Этим людям перестроиться в производство достаточно сложно, они в основном на регионах. Им просто надо помочь перейти в цивилизованный разряд, например, частного унитарного предприятия, показать, что это практически возможно.

Так зачем белорусу выходить из ИП?

263 тыс. действующих ИП существует на территории Беларуси – директор Бизнес-союза предпринимателей -4

Жанна Тарасевич:
Ты можешь оставаться ИП, но налоги будут более высокие. Есть возможность совета. Ты можешь стать юридическим лицом. Ведь можно было вообще ничего не делать в отношении законов. В Германии есть практика: как только ты берешь хотя бы одного человека на работу, ты становишься юридическим лицом. Налоги и обязательства – такие же, как у юрлица.

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# Бизнес в Беларуси # общество # Жанна Тарасевич # Фотофакт

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