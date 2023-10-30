263 тыс. действующих ИП существует на территории Беларуси – директор Бизнес-союза предпринимателей

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского: Если берем торговца, это люди 50+. Дальше пришла интернет-торговля. Этим людям перестроиться в производство достаточно сложно, они в основном на регионах. Им просто надо помочь перейти в цивилизованный разряд, например, частного унитарного предприятия, показать, что это практически возможно.

Жанна Тарасевич:

Ты можешь оставаться ИП, но налоги будут более высокие. Есть возможность совета. Ты можешь стать юридическим лицом. Ведь можно было вообще ничего не делать в отношении законов. В Германии есть практика: как только ты берешь хотя бы одного человека на работу, ты становишься юридическим лицом. Налоги и обязательства – такие же, как у юрлица.

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