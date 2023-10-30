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В каких сферах чаще всего уклоняются от налогов? Рассказал представитель КГК

30 октября 2023 16:30
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Новости Беларуси. Как в Беларуси развивается бизнес? Имеет ли форма прибыльное значение? Что с налогом на богатство и есть ли в стране нечестные частники? Предпринимательская деятельность станет темой ток-шоу «По существу». 30 октября на площадке программы соберутся гости из сферы бизнеса.

Зачем Беларуси налог на богатство и в каких еще странах он есть – прокомментировал независимый экономист (подробности).

В каких сферах чаще всего уклоняются от налогов? Рассказал представитель КГК-1

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску:
Уклоняются от уплаты налогов во всех сферах. Существуют разные механизмы. В свое время органы финансовых расследований боролись с лжепредпринимательством. Это зло было побеждено – появились новые схемы: дробление бизнеса, зарплата в конвертах. Они пронизывают любые сферы.

На протяжении всей деятельности органов финансовых расследований сокрытая выручка была и вначале, и сейчас существует. Эта схема действует в таких сферах, как розничная торговля, где есть возможность не отразить в учете наличные деньги. Часто это встречается в услугах такси.

«Это можно встретить в каждой сфере», – подытожил Дмитрий Дягилев. – «Вопрос сумм. Там, где большие деньги, там и не уплачивают».

Подробности в видео.

# Налоги # Экономика # Дмитрий Дягилев # Фотофакт

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