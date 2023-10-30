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Зачем Беларуси налог на богатство и в каких ещё странах он есть – прокомментировал независимый экономист

30 октября 2023 16:01
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В Палате представителей будут рассматривать изменения в Налоговый кодекс. Одна из новелл касается налога на богатство. Изменения ожидаются с 1 января 2024 года, рассказали в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:
Почему сейчас в Беларуси возникла необходимость прибегать к такой мере? Оппоненты власти говорят о том, что таким образом государство хочет заработать денег, чтобы кормить силовиков, бюджетников из разных сфер.

Зачем Беларуси налог на богатство и в каких ещё странах он есть – прокомментировал независимый экономист-1

Александр Козлов, независимый экономист:
Прогрессивная шкала, которую можно понимать как богатство, налог на богатство, была и раньше. Единая ставка подоходного налога не занимает в истории суверенной Беларуси более 50 % времени.

Какая цель государства? С одной стороны, может показаться, что не хватает денег. Я предполагаю, что прогрессивная шкала увеличит налоговые поступления. С другой стороны, может быть, это связано социальной справедливостью.

Изменения коснутся тех людей, чей доход превышает 200 тысяч рублей в год, пояснили в ток-шоу.

Зачем Беларуси налог на богатство и в каких ещё странах он есть – прокомментировал независимый экономист-4

Александр Козлов:
Такой же налог на богатство присутствует в других странах. Традиционно мы сравниваем с американской моделью, советской, российской – там тоже присутствует. В Европе тоже все это присутствует. Я не вижу глобальной проблемы с введением этого налога. Вначале какое-то шарахание будет, но нормализуется.

# Налоги # Экономика # Алена Сырова # Александр Козлов # Фотофакт

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