Зачем Беларуси налог на богатство и в каких ещё странах он есть – прокомментировал независимый экономист

В Палате представителей будут рассматривать изменения в Налоговый кодекс. Одна из новелл касается налога на богатство. Изменения ожидаются с 1 января 2024 года, рассказали в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:

Почему сейчас в Беларуси возникла необходимость прибегать к такой мере? Оппоненты власти говорят о том, что таким образом государство хочет заработать денег, чтобы кормить силовиков, бюджетников из разных сфер.