Зачем Беларуси налог на богатство и в каких ещё странах он есть – прокомментировал независимый экономист

В Палате представителей будут рассматривать изменения в Налоговый кодекс. Одна из новелл касается налога на богатство. Изменения ожидаются с 1 января 2024 года, рассказали в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Почему сейчас в Беларуси возникла необходимость прибегать к такой мере? Оппоненты власти говорят о том, что таким образом государство хочет заработать денег, чтобы кормить силовиков, бюджетников из разных сфер.
Александр Козлов, независимый экономист:
Прогрессивная шкала, которую можно понимать как богатство, налог на богатство, была и раньше. Единая ставка подоходного налога не занимает в истории суверенной Беларуси более 50 % времени.
Какая цель государства? С одной стороны, может показаться, что не хватает денег. Я предполагаю, что прогрессивная шкала увеличит налоговые поступления. С другой стороны, может быть, это связано социальной справедливостью.
Изменения коснутся тех людей, чей доход превышает 200 тысяч рублей в год, пояснили в ток-шоу.
Александр Козлов:
Такой же налог на богатство присутствует в других странах. Традиционно мы сравниваем с американской моделью, советской, российской – там тоже присутствует. В Европе тоже все это присутствует. Я не вижу глобальной проблемы с введением этого налога. Вначале какое-то шарахание будет, но нормализуется.