На него «сбрасывают» колоссальные суммы. Зачем работников заставляют оформлять на себя ИП?
Новости Беларуси. Как в Беларуси развивается бизнес? Имеет ли форма прибыльное значение? Что с налогом на богатство и есть ли в стране нечестные частники? Предпринимательская деятельность стала темой ток-шоу «По существу». 30 октября на площадке программы собрались гости из сферы бизнеса.
Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску:
Мы должны четко разграничить. Есть предприниматель, который торгует – мы хотим, чтобы он стал производственником. Но в этой массе сейчас очень много, скажем, псевдопредпринимателей.
Приведу пример. Человек устраивается на работу в ООО, которое занимается розничной торговлей, сеть магазинов. Ему говорят: «Если хотите у нас работать и получать деньги, вы должны вначале зарегистрировать ИП». – «Зачем, я же устраиваюсь к вам работником». – «Нет, вы должны зарегистрироваться как ИП, вы будете как предприниматель. Наш бухгалтер будет за вас все вести, поможет открыть». То есть человек индивидуальную предпринимательскую деятельность не собирался осуществлять. Дальше этому «предпринимателю» делают зарплату за его «услуги», якобы он оказывает маркетинговые. Хотя он выполняет на своем рабочем месте работу маркетолога, к примеру, по подбору товара. На него «сбрасываются» колоссальные суммы, обналичиваются и передаются хозяину этого бизнеса. Это есть и в строительном бизнесе, и в аренде – в принципе, в каждой сфере.
Такие «предприниматели» нашему обществу и государству пользы не приносят. Более того, человек хочет, чтобы шел стаж, а ему говорят: «Ты будь предпринимателем».
Кирилл Казаков, СТВ:
До 50 лет об этом никто не думает.
Дмитрий Дягилев:
Человек заложник в этой ситуации, предпринимательство навязывают ему для того, чтобы минимизировать налоговые отчисления в бюджет Республики Беларусь.
Алена Сырова, СТВ:
Изменениями в законодательство мы минимизируем вероятность таких лже-ИП?
Дмитрий Дягилев:
Минимизация есть. Но всегда есть субъективный фактор: сколько бы мы не меняли законодательство, если руководитель какой-то коммерческой структуры не хочет платить в бюджет, он будет искать новые и новые схемы.