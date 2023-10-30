На него «сбрасывают» колоссальные суммы. Зачем работников заставляют оформлять на себя ИП?

Новости Беларуси. Как в Беларуси развивается бизнес? Имеет ли форма прибыльное значение? Что с налогом на богатство и есть ли в стране нечестные частники? Предпринимательская деятельность стала темой ток-шоу «По существу». 30 октября на площадке программы собрались гости из сферы бизнеса.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску:

Мы должны четко разграничить. Есть предприниматель, который торгует – мы хотим, чтобы он стал производственником. Но в этой массе сейчас очень много, скажем, псевдопредпринимателей.

Приведу пример. Человек устраивается на работу в ООО, которое занимается розничной торговлей, сеть магазинов. Ему говорят: «Если хотите у нас работать и получать деньги, вы должны вначале зарегистрировать ИП». – «Зачем, я же устраиваюсь к вам работником». – «Нет, вы должны зарегистрироваться как ИП, вы будете как предприниматель. Наш бухгалтер будет за вас все вести, поможет открыть». То есть человек индивидуальную предпринимательскую деятельность не собирался осуществлять. Дальше этому «предпринимателю» делают зарплату за его «услуги», якобы он оказывает маркетинговые. Хотя он выполняет на своем рабочем месте работу маркетолога, к примеру, по подбору товара. На него «сбрасываются» колоссальные суммы, обналичиваются и передаются хозяину этого бизнеса. Это есть и в строительном бизнесе, и в аренде – в принципе, в каждой сфере.