Что мешает начать собственное дело – Юлия Абухович о серьёзной проблеме среди предпринимателей

Новости Беларуси. Как в Беларуси развивается бизнес? Имеет ли форма прибыльное значение? Что с налогом на богатство и есть ли в стране нечестные частники? Предпринимательская деятельность стала темой ток-шоу «По существу». 30 октября на площадке программы собрались гости из сферы бизнеса.
Кирилл Казаков, СТВ:
Хватает ли у нас инструментариев, чтобы начать свое дело? Прогорел – каким-то образом поднялся на ноги.
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
И инструментария хватает, и помощь оказывается. Но есть такая ситуация, что очень многие наши предприниматели не слышат. Выносится новый законопроект на обсуждение, а сколько человек заинтересованных будут принимать участие в этом обсуждении, чтобы потом не сказать: я не знал, мне не сказали и вообще этого не видел.
Всему виной недостаточно активное участие в том, что государство, бизнес и страна делают для начинающих предпринимателей. И это достаточно серьезная проблема.
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