Около 9,5 млн рублей – в КГК озвучили сумму самой большой задолженности по налогам

Новости Беларуси. Как в Беларуси развивается бизнес? Имеет ли форма прибыльное значение? Что с налогом на богатство и есть ли в стране нечестные частники? Предпринимательская деятельность стала темой ток-шоу «По существу». 30 октября на площадке программы собрались гости из сферы бизнеса.
Алена Сырова, СТВ:
На вашей практике какая самая большая сумма была?
Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску:
Из последнего приведу пример из реализации минского управления. Это был интернет-магазин. Сумма предварительных невыплаченных налогов была 9,5 миллиона белорусских рублей.
«Где большие деньги, там больше и не уплачивают», – отметили в студии.
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