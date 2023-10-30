Около 9,5 млн рублей – в КГК озвучили сумму самой большой задолженности по налогам

Новости Беларуси. Как в Беларуси развивается бизнес? Имеет ли форма прибыльное значение? Что с налогом на богатство и есть ли в стране нечестные частники? Предпринимательская деятельность стала темой ток-шоу «По существу». 30 октября на площадке программы собрались гости из сферы бизнеса.

Алена Сырова, СТВ:

На вашей практике какая самая большая сумма была?