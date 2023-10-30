«Возможность «вырастать из штанишек» – какие преимущества дал бизнесменам налог на богатство?

Новости Беларуси. Как в Беларуси развивается бизнес? Имеет ли форма прибыльное значение? Что с налогом на богатство и есть ли в стране нечестные частники? Предпринимательская деятельность стала темой ток-шоу «По существу». 30 октября на площадке программы собрались гости из сферы бизнеса.

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:

Как только появились в Налоговом кодексе налог на богатство, на богатые автомобили и так далее, у бизнеса возник спрос на закон, который мы недавно критиковали, об изменении в законодательстве по вопросам предпринимательства. Потому что для любого субъекта есть возможность и право выбора. Я могу быть не индивидуальным предпринимателем, не платить высокие налоги по 25 %.

Можно перейти в статус юридического лица и остаться на упрощенной системе налогообложения, выплачивая 6 % налога.

Жанна Тарасевич:

Запрос сегодня со стороны бизнеса уже есть. Поэтому важно не с точки зрения платить или не платить налог. Очень важно синхронно принимать такие нормативно-правовые акты.

В проекте закона предусмотрен бесшовный переход – это раз. И во-вторых, там же предусмотрено, что субъекты хозяйствования уже не до 15, а до 50 человек, которые станут юрлицами, смогут пользоваться теми льготами либо упрощенными режимами, которыми можно было пользоваться до настоящего времени. А это дает возможность как раз «вырастать из штанишек».