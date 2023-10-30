Минский технопарк объявил конкурс стартапов совместно с «Великим камнем». Какой приз?

Новости Беларуси. Как в Беларуси развивается бизнес? Имеет ли форма прибыльное значение? Что с налогом на богатство и есть ли в стране нечестные частники? Предпринимательская деятельность стала темой ток-шоу «По существу». 30 октября на площадке программы собрались гости из сферы бизнеса.
Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:
У нас существует достаточно широкая инфраструктура поддержки предпринимательства. Важно пользоваться и знать, где найти те или иные преимущества, которые дают технопарки, инкубаторы. Наш Парк высоких технологий, «Великий камень», свободные экономические зоны – все они имеют определенные преференции для предпринимателей, и не обязательно это налоговые льготы.
Например, в Минском технопарке общий порядок предусматривает уплату налогов на прибыль по ставке 10 %. Существенная льгота для предпринимателей, предприятий, которые превысили планку.
Кирилл Казаков, СТВ:
У нас привыкли, что ПВТ пользуется льготами. Насколько технопарк хотя бы по налогам дотягивает?
Владимир Давидович:
Мы не конкурируем, мы абсолютно разные. Мы скорее работаем с хардвеерными предприятиями и компаниями, которые делают что-то существенное, что можно потрогать руками. Это наша история. У ПВТ принцип экстерриториальности, немножко другие льготы. Но их компаниям (до последнего времени, сейчас ситуация поменялась) нужны были, условно, стол, стул и интернет. А нашим нужно много чего другого: инженерная инфраструктура, подготовленные помещения, станки. Мы предоставляем такие возможности для предпринимателей-производственников: не тратить всю прибыль, выручку на старте, чтобы купить станки, но попользоваться теми, которые есть у нас, по низким ставкам.
Кроме этого, мы стараемся создать такую волну в обществе, которая завлекала бы в предпринимательство в производственной сфере максимальное количество людей. Проводим различные конкурсы стартапов. Например, сейчас совместно с «Великим камнем» – остался месяц на подачу заявок для стартапа.
Стартапы – это маленькие даже еще не предприятия, а скорее команды, у которых есть свой проект. Они имеют возможность поучаствовать в конкурсе, получить существенный приз. По-моему, 10 000 будем разыгрывать. До конца ноября надо заявиться.