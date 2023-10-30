Минский технопарк объявил конкурс стартапов совместно с «Великим камнем». Какой приз?

Новости Беларуси. Как в Беларуси развивается бизнес? Имеет ли форма прибыльное значение? Что с налогом на богатство и есть ли в стране нечестные частники? Предпринимательская деятельность стала темой ток-шоу «По существу». 30 октября на площадке программы собрались гости из сферы бизнеса.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

У нас существует достаточно широкая инфраструктура поддержки предпринимательства. Важно пользоваться и знать, где найти те или иные преимущества, которые дают технопарки, инкубаторы. Наш Парк высоких технологий, «Великий камень», свободные экономические зоны – все они имеют определенные преференции для предпринимателей, и не обязательно это налоговые льготы.

Например, в Минском технопарке общий порядок предусматривает уплату налогов на прибыль по ставке 10 %. Существенная льгота для предпринимателей, предприятий, которые превысили планку.

Кирилл Казаков, СТВ:

У нас привыкли, что ПВТ пользуется льготами. Насколько технопарк хотя бы по налогам дотягивает?