Что дал белорусам полёт на МКС и для чего развивать высокие технологии? Обсудили эксперты

Космическая история Беларуси. Без возвышенности и по факту разбираем в единственном в стране ток-шоу, которое выходит в прямом эфире. Что нам дает полет белоруски на МКС и стоит ли продолжать развивать высокотехнологичные проекты? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась звездная дискуссия. «Василевская не едет просто космическим туристом». О задачах, которые стоят перед космонавткой

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Безусловно, это кропотливая работа. Если мы посмотрим в историю, то по поручению главы государства уже более 10 лет функционирует наш спутник космического зондирования Земли, летает на орбите и передает снимки. На теперешний день можно сказать, что у нас в стране сформирована аэрокосмическая отрасль – более 20 предприятий, на которых трудятся более 4000 человек. Кирилл Казаков, СТВ:

Многие из них из военпрома – те же «Пеленг», «Агат», «Интеграл». Станислав Юрецкий:

Да, но и многие институты Академии наук. Например, у нас предприятие «Геоинформационные системы» ответственное за прием сигналов, расшифровку и передачу во все органы нашей Республики Беларусь. Касательно подготовки космонавтов – в том числе Академия наук отвечала за отбор кандидатов. Вы знаете, более 2 000 человек. Многие на работе знали, что парней, потом девушек приглашали для отбора, и Академия наук тоже курировала эту работу.

Мне тоже посчастливилось быть на Байконуре в эти дни, и был наш председатель Президиума Академии наук. Мы все очень волновались, вместе провожали нашу Марину Василевскую в полет. Это был наш общий труд, безусловно, кропотливая работа. Но я уверен, что она будет и успешной. Потому что Марина Василевская не едет просто космическим туристом, она будет выполнять семь научных программ. Из них пять чисто научные и две научно-образовательные. То есть научные программы в области физиологии, биологии, зондирования Земли с помощью фото- и видеотехники отечественного производства. Читайте также: Под силу ли белорусам подготовить человека для долгосрочного полета? Сколько стоил костюм Василевской? Ответил Юрий Воскресенский Побудит ли полет белоруски в космос приходить молодежь в аэроклуб ДОСААФ? Рассказал Николай Мочанский Как полет в космос формирует имидж Беларуси в мире?

Вадим Боровик, политолог:

Недооценка имиджа – это тоже неправильно. Во-первых, это товарный знак «Беларусь». Если мы входим в клуб космических держав, наша торговая марка на мировой арене более престижна и привлекательна для инвестиций. Против нас вводят санкции, а мы запускаем человека в космос. Это очень важно даже с точки зрения психологии инвесторов. Далее. Вы посмотрите, мы всегда умеем извлекать пользу из разных аспектов. У нас вроде бы немного природных ресурсов, но наши предприятия (есть такие при «Белоруснефти», там сейсморазведка и куча, куча предприятий) осуществляют помощь в добыче и разработке месторождений в Иране, в свое время в Венесуэле помогали и прочее. Эти компетенции нужны. Зачем мы в Арктике работаем? Конечно, можно было сказать: «Давайте экономить». Сегодня там нельзя разрабатывать природные ресурсы, осуществлять определенную деятельность, а завтра будет можно. Там 90 % запасов воды. «Находясь в Союзном государстве, мы имеем возможность пользоваться технологиями»

Вадим Боровик:

Те страны, которые будут контролировать в ближайшие 50 лет околоземное пространство и космос, будут доминировать, первое, в военном плане. То есть скоро война будет вестись, максимально используя космическое пространство. Сейчас эта военная операция показала, что из космоса уже наблюдают. Скоро технологии будут позволять стрелки часов рассматривать из космоса. И те страны, которые не будут там присутствовать, будут очень уязвимы в военном плане. Экономика – однозначно. Мы уже сегодня имеем рентабельность от этих проектов, получаем навыки. Но должны иметь специалистов, готовить специалистов и присутствовать в этих сферах. Очень большой плюс – то, что мы это делаем в рамках Союзного государства. Естественно, традиции, Советский Союз, все союзные республики. Но, естественно, все основные возможности унаследовала Российская Федерация. Находясь в Союзном государстве, мы имеем возможность пользоваться технологиями, обучать специалистов и привлекать более мощные ресурсы. «Полет белоруса в космос – строительство первого этажа, а дом как минимум девятиэтажный»

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Кто является потребителем информации о зондировании Земли? Я уже говорил, что там десятки миллионов долларов преференций. Сегодня 26 белорусских организаций покупают информацию от «БелКА». Я посмотрел статистику распределения специалистов БГУ этой, так сказать, специальности, которая готовит космонавтов. Она идет от айтишников (EPAM – один из лидеров, который берет молодых специалистов) до систем МЧС, МВД, силовых министерств и так далее. Это все идет все-таки в прикладное русло.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У меня небольшая ремарка по поводу обсуждения, разовая это акция или будет продолжение. Фундамент был построен, когда мы запустили свой спутник. Полет нашего гражданина в космос – это строительство первого этажа, а дом как минимум девятиэтажный. О чем попросил Олег Новицкий Президента?

Константин Герцев, репортер СТВ:

Чтобы Марина Василевская и Анастасия Ленкова не остались безработными, очень к месту просьба Олега Новицкого Президенту во время их ВКС-связи. Надо понимать, что сегодня гражданин Республики Беларусь не может быть штатным космонавтом «Роскосмоса». Поэтому Олег Новицкий как человек из космической тусовки адресовал корректную просьбу и вопрос Президенту, чтобы дальше Марина Василевская и Анастасия Ленкова развивались, они должны быть в «Роскосмосе». Надо признать, что не будет такой организации, как «Белкосмос». Мы с вами потянем Центр подготовки космонавтов? Георгий Гриц:

Есть понятие: кластер. Это образовательная система, наука, инженеринг, производство. Сегодняшнее событие – это еще один пазл в этот кластер. Это говорит о том, что в Беларуси сформирована новая отрасль, потому что не просто космонавт, а это и «Планар», и «Интеграл», и «Горизонт», и НАН, и БГУ. Вот в чем суть сегодняшнего события. «Нам не надо их хейтить». Как реагировать на заявления недоброжелателей?