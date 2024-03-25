Под силу ли белорусам подготовить человека для долгосрочного полета?

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В принципе, подготовили. Для начала мы подготовили патриота. Когда человек берет с собой на орбиту паспорт и государственный флаг, это прежде всего показатель того, что мы его подготовили. Какие-то технические нюансы – да, естественно, Центр подготовки космонавтов оборудован по последнему слову техники. Это очень дорого и очень эффективно. Но то, что наши люди там готовятся – это тоже наше достижение. Вы сегодня уже отмечали роль главы государства в этом вопросе.

И мне как-то даже не совсем понятен такой холодный прагматизм: сколько денег это нам принесет? Нам это принесет нечто большее. В области технологий – понятно, вопросов нет. Это демонстрация конструктивного сотрудничества. Вы видите, мир разделился на две части. Первая часть, белая сторона, как говорится, которая осваивает космос и развивает космические технологии. И вторая часть, которая с оружием расстреливает мирных жителей. Это страшно, но все-таки белая-то часть существует и развивается, и за ней будущее. Во внимание этот аспект не брать мы просто не имеем права.

А будут, не будут девочек называть именами наших космонавтов, в том числе и дублеров, – это, наверное, не самое главное.