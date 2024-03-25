Побудит ли полёт белоруски в космос приходить молодёжь в аэроклуб ДОСААФ? Рассказал Николай Мочанский

Космическая история Беларуси. Без возвышенности и по факту разбираем в единственном в стране ток-шоу, которое выходит в прямом эфире. Что нам дает полет белоруски на МКС и стоит ли продолжать развивать высокотехнологичные проекты? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась звездная дискуссия.

Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:

В ДОСААФ, именно в аэроклубы, просто так юноши и девушки не приходят. Туда приходят, скорее всего, по призванию. Те, которые читают книги про авиацию, космос, которые любят это дело, которым нравится это дело, смелые, здоровые, умные. Потому что все эти составляющие очень нужны летчику, прежде всего. А вы знаете, что авиация породила космос. Поэтому в ДОСААФ, вы помните, еще в 30-е годы – «Молодежный комсомол на самолет!» – идет продолжение.

У нас просто уникальный случай – единственная страна в мире, где ДОСААФ финансируется из бюджета. Частично, не полностью, мы остальное сами зарабатываем. Тот порыв, который был в 60-70-е – все-таки идет, этот шлейф идет. Невзирая на те катаклизмы, которые происходят в мире, мы все-таки сохранили эту нишу и даем молодежи подняться в небо.

Да, в 2014 году включили нас в космические державы, в 2016 году мы уже открыли павильон «Космос» на Боровой, собрали уникальную экспозицию. Нашли спускаемый аппарат в Академии наук, который находился далеко под землей, на четвертом этаже, но мы его нашли через Калугу. И поставили в павильон «Космос». Дальше с Коваленком около двух или даже трех лет работали о том, чтобы провести Космический конгресс 31-й. В 2016 году Коваленок внес предложение на конгрессе в Австрии, уже в 2017 году нас пригласили на тендер в Тулузу, и в 2018 году мы его провели. То есть пошагово, потихоньку.