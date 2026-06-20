Новости по тегу #Белорусские космонавты

Будущие покорители неба узнали, каково это – целый год жить в невесомости, работать в открытом космосе и как детская мечта становится делом всей жизни.
Космонавты также встретились со школьниками. Они рассказали о полетах на МКС, о своем карьерном пути, а также дали практические советы для тех, кто в будущем захочет стать их коллегами.
Например, были съемки двухсерийного фильма «Незабудки», который был инициирован Леонидом Якубовичем, а также Николаем Петровичем Мочанским.
Космонавты Марина Василевская и Олег Новицкий поделились секретами успеха с детьми из оздоровительного лагеря имени Гагарина.
По случаю праздника, поздравления белорусам направил глава государства, отметив, что в нашей стране успешно реализуется ряд космических проектов.
Белоруска вошла в интернациональный экипаж из трех человек, которым руководил герой России, уроженец Беларуси Олег Новицкий.
Каждый раз космонавты перед вылетом на орбиту посещают дом Юрия Алексеевича Гагарина и пьют из колодца. Это правда?
Олег Новицкий: «Очень приятно, что память о моем полете, начиная с первого и до четвертого, находится в стенах школы».
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