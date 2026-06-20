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Новости по тегу #Белорусские космонавты

Участники первой летней авиационной академии пообщались с Героем России Михаилом Корниенко
20 июня 2026 11:12

Участники первой летней авиационной академии пообщались с Героем России Михаилом Корниенко

Летчики-космонавты Антон Шкаплеров и Олег Новицкий заложили аллею в Минске
18 апреля 2026 17:48

Летчики-космонавты Антон Шкаплеров и Олег Новицкий заложили аллею в Минске

Минская гимназия работает с уклоном в космическую тематику – рассказываем о проектах школы им. Новицкого
14 апреля 2026 11:58

Минская гимназия работает с уклоном в космическую тематику – рассказываем о проектах школы им. Новицкого

Космонавты Василевская и Новицкий приняли участие в акции «Шаг к успеху»
05 августа 2025 07:48

Космонавты Василевская и Новицкий приняли участие в акции «Шаг к успеху»

Лукашенко поздравил белорусов с Днём космонавтики
12 апреля 2025 07:44

Лукашенко поздравил белорусов с Днём космонавтики

Ровно год назад первая в истории Беларуси женщина-космонавт отправилась на МКС
23 марта 2025 08:08

Ровно год назад первая в истории Беларуси женщина-космонавт отправилась на МКС

Племянница Юрия Гагарина рассказала о необычной традиции космонавтов
08 января 2025 10:30

Племянница Юрия Гагарина рассказала о необычной традиции космонавтов

В Червене обновили школьный музей космонавтики и открыли памятную доску, посвящённую Олегу Новицкому
11 октября 2024 15:00

В Червене обновили школьный музей космонавтики и открыли памятную доску, посвящённую Олегу Новицкому

Марина Василевская в детстве хотела быть учителем: кажется, немного в этой сфере я себя нашла
08 августа 2024 20:33

Марина Василевская в детстве хотела быть учителем: кажется, немного в этой сфере я себя нашла

Марина Василевская рассказала, чем занимается после исторического полёта в космос
08 августа 2024 20:33

Марина Василевская рассказала, чем занимается после исторического полёта в космос

Анастасия Ленкова встретилась с пациентами из РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии
29 мая 2024 14:32

Анастасия Ленкова встретилась с пациентами из РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

Около сотни учащихся школ Минска встретились с Героем Беларуси Мариной Василевской
28 мая 2024 19:02

Около сотни учащихся школ Минска встретились с Героем Беларуси Мариной Василевской