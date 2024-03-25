«Выручка более 20 млн долларов». Как окупаются космические программы – ответил экономический аналитик

Алена Сырова, СТВ: Какой может быть экономический эффект в пилотируемой космонавтике для Беларуси? И может ли он вообще быть, или это чисто имиджевая история?

Космическая история Беларуси. Без возвышенности и по факту разбираем в единственном в стране ток-шоу, которое выходит в прямом эфире. Что нам дает полет белоруски на МКС и стоит ли продолжать развивать высокотехнологичные проекты? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась звездная дискуссия.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Я все-таки по возрасту ровесник 1961 года, я помню и Гагарина, и даже как он в Минск приезжал немножко позже. Мне кажется, молодое поколение сегодня более прагматичное. Той эйфории, всплеска, что всех девочек будут называть Маринами, наверное, будем откровенны, не будет. Сегодня это монетизировано, вопрос, к сожалению, становится прагматичней.

С этой точки зрения тоже можно говорить о каких-то результатах космической программы. Я не знаю, но думаю, что я прав: бизнес-плана белорусского космонавта в космосе на данный момент – такого бизнес-плана я не знаю и думаю, что его нет. Но можно проводить некие аналогии. Я бы провел с «БелКА», спутником зондирования. Мы помним, что два раза старт состоялся, в 2008-м и, по-моему, 2012 году. И вот в 2012 году Беларусь стала формально, де-факто космической державой. Спутник сам, «БелКА-2», где-то по стоимости составлял порядка 16 миллионов долларов США, сам проект запуска. Беларусь полностью брала на себя эти затраты. Через 20 лет эксплуатации (мы говорим о 2022-2023 годах) окупились эти 16 миллионов, плюс выручка стала более 20 миллионов долларов США. И притом тренд, прирост запроса на фотографии, зондирование, по мнению наших специалистов, составляет где-то 25-30% ежегодно.

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