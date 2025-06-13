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Депутат Мингорсовета: 3 новые площадки для выгула собак планируем обустроить в Московском районе

13 июня 2025 14:22
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О дорогах, мостах и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

В студии – Сергей Рубанов, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:
Вопрос по организации площадок для выгула собак. Что изменилось за год и что в планах?

Депутат Мингорсовета: 3 новые площадки для выгула собак планируем обустроить в Московском районе-2

Сергей Рубанов, депутат Минского городского Совета депутатов:
С каждым годом увеличивается количество домашних животных. Это мы видим по обращениям в администрацию, по постановке на учет своих питомцев. И стоит не забывать о законодательстве.

Площадка по выгулу собак должна быть обустроена не ближе 40 метров от жилой застройки.

Все свои обещания прошлого года мы выполнили. Появилось две новые площадки для выгула собак – в парке Павлова и на пересечении Чюрлениса-Гедройца в зеленом массиве. Сегодня мы проводим обсуждения с населением, изучаем детально, где возможно вблизи жилой застройки оборудовать такие отдельные площадки, чтобы можно было проводить время с питомцами. И в этом году у нас планируется обустроить порядка трех новых таких площадок.

# Домашние животные # Сергей Рубанов # Наталья Надольская

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