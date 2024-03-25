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Станислав Юрецкий: американцы не могут самостоятельно работать в космосе без компетенций России

25 марта 2024 17:01
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Космическая история Беларуси. Без возвышенности и по факту разбираем в единственном в стране ток-шоу, которое выходит в прямом эфире. Что нам дает полет белоруски на МКС и стоит ли продолжать развивать высокотехнологичные проекты? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась звездная дискуссия.

Станислав Юрецкий: американцы не могут самостоятельно работать в космосе без компетенций России-1

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:
Вся эта история показывает, что американцы не могут самостоятельно работать в космосе на данный момент, без компетенций России, по доставке грузов, по доставке космонавтов они сейчас не могут работать. Даже несмотря на санкции, на политическую ситуацию, та же NASA без «Роскосмоса» обойтись не может. И то что Беларусь в последние годы тесно работает с Россией, нам помогают и программы Союзного государства. Этот полет – это и практическая значимость, и идеологическая.

Касательно секретов, как ученый могу сказать, что наука вся интернациональная, но ученый в первую очередь должен быть патриот. Никаких секретов мы не выдаем американцам.

Как американская сторона отнеслась к переносу старта «Союз МС-25»? Рассказал репортер СТВ – подробности здесь.

# Космос # общество # Станислав Юрецкий

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