Сколько стоил костюм Василевской? Ответил Юрий Воскресенский

Космическая история Беларуси. Без возвышенности и по факту разбираем в единственном в стране ток-шоу, которое выходит в прямом эфире. Что нам дает полет белоруски на МКС и стоит ли продолжать развивать высокотехнологичные проекты? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась звездная дискуссия.

Юрий Воскресенский, политолог:

Можно вести речь не об индустрии, а о самом факте, мы явились свидетелями великого исторического события. Да, у нас до этого были свои белорусские космонавты – Климук, Коваленок, Новицкий, но они все были с паспортами соседнего государства. Впервые великое историческое событие: гражданка Беларуси, благодаря совокупности усилий Президента Лукашенко, Президента Путина, главы «Роскосмоса», родителей Марины Василевской, им большая благодарность, произошло то, что мы сегодня наблюдаем.

Даже костюм, пошитый для Марины Василевской, стоит 880 тысяч белорусских рублей, это пять однокомнатных квартир в Минске. Но это событие из такого же ряда, как Олимпиады, концерты, культурные форумы. Это то, что позволяет государству стать цивилизованным и войти в клуб великих государств.