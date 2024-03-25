Как американская сторона отнеслась к переносу старта «Союз МС-25»? Рассказал репортёр СТВ

Космическая история Беларуси. Без возвышенности и по факту разбираем в единственном в стране ток-шоу, которое выходит в прямом эфире. Что нам дает полет белоруски на МКС и стоит ли продолжать развивать высокотехнологичные проекты? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась звездная дискуссия.

Алена Сырова, СТВ:

Насколько я знаю, когда случилась ситуация нештатная 21 числа, стоял вопрос о том, что американская сторона должна сказать свое слово, NASA должны согласиться с тем, чтобы этот полет состоялся.