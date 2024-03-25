Как американская сторона отнеслась к переносу старта «Союз МС-25»? Рассказал репортёр СТВ

Космическая история Беларуси. Без возвышенности и по факту разбираем в единственном в стране ток-шоу, которое выходит в прямом эфире. Что нам дает полет белоруски на МКС и стоит ли продолжать развивать высокотехнологичные проекты? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась звездная дискуссия.
Алена Сырова, СТВ:
Насколько я знаю, когда случилась ситуация нештатная 21 числа, стоял вопрос о том, что американская сторона должна сказать свое слово, NASA должны согласиться с тем, чтобы этот полет состоялся.
Константин Герцев, репортер СТВ:
Эта наша миссия космическая – это заслуга нашего Президента, здесь спора нет. Потому что это космические деньги, сколько стоит ракета, сколько стоит слить то же топливо 21 числа, потом обратно его загрузить, это расходы, которые наша страна могла бы потянуть, но это было бы очень напряжно. Когда произошла нештатная ситуация 21 числа, не только «Роскосмос» анализировал ситуацию, не только специалисты «Роскосмоса» работали на площадке. Вплотную они работали со специалистами NASA, Трейси Дайсон американская астронавтка, они несут за нее ответственность, делят все пополам. Поэтому заключение NASA и «Роскосмоса» было и о неполадках, и о готовности к старту. То есть и США, и Россия в равноправии несут ответственность за миссию.
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