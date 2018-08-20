Что делать, если укусила оса, и какое место самое опасное?

Конец августа-начало сентября – самый пик активности ос и пчёл. От их нападения не застрахован никто. И если пчела при укусе умирает, оставив жертве часть жала вместе с брюшком, то оса может атаковать несколько раз без вреда для себя.

При этом её многократные укусы становятся опаснее: из-за увеличенного количества введённого яда. Жанна Козейко, врач-терапевт:

Если оса укусила в область туловища или конечностей (обычно это проявляется сильной болью и местным отёком), то помощь сводится к тому, чтобы обработать ранку укуса каким-нибудь дезинфицирующим раствором. Оса обычно не оставляет жала, но иногда, если её прихлопнуть, тогда может остаться жало. На место отёка приложить холод. Кроме того, нужно принять какое-нибудь из имеющихся антигистаминных, то есть противоаллергических средств.

Человек не представляет для ос никакого интереса. Крылатые не нападают просто так, пока не посчитают, что люди в данный момент опасны. Например, если подошли слишком близко к осиному гнезду или задели его, тогда ждите атаки: эти насекомые слишком усердно защищают свой дом. А если слишком яростно размахивали руками, попытались прихлопнуть «полосатика» или отгоняли в момент кормления, то самое время начать опасаться.

Жанна Козейко:

Если же укус произошел в область шеи или в область языка, в область глаза, лица – это очень опасно. В этом случае нужно вызывать «скорую», потому что отёк может распространиться на дыхательные пути и возникнет удушье, затем – асфиксия. Если хотите избежать неприятного столкновения с осами, тогда осторожно срывайте, перебирайте ягоды и фрукты, не подходите близко к гнезду, будьте внимательны, когда ходите босиком, и не делайте резких движений рядом с полосатыми.