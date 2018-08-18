«Поработал в разных сферах. Он имеет свою точку зрения» – Президент о новом премьер-министре
Новости Беларуси. Александр Лукашенко сменил руководство правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития.
Кадровая суббота: Александр Лукашенко сменил руководство правительства
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не стану разворачивать перед вами какую-то программу, все вы с ней знакомы. Как эксперты вы все принимали участие в формировании этой программы. Не говоря уже о нынешнем премьер-министре. Это человек, который поработал в разных сферах. Он имеет свою точку зрения.
Знаю, что был не очень любим прошлым правительством. Знаю. Даже подозревали, что он отдельно меня в чем-то информирует, и его за это упрекали. Я удивился. Думаю: а что, руководитель такого уровня Президенту врать будет или не отвечать на вопросы Президента? Хотя у меня нет такой привычки: где-то тайно кого-то звать, и чтобы он передо мной «шестерил», как в народе говорят. «Шестерил» в адрес кого-то, правительства и так далее. Нет у меня такого.
Еще раз говорю. Я уважаю, я ему поручал много конкретных вопросов не его сферы, и они всегда выполнялись. От вчерашнего свиноводческого комплекса – датский вариант, по-моему, в Толочине был, опять в газете прочитал – деревообработки, до родины его, в Турове, молочный комбинат. Работает, вытащили.
Я вас очень прошу.
У меня большие надежды на вас
И через какое-то время мы и к выборам придем парламентским и президентским. Это наш экзамен, и мне хотелось бы, чтобы меня ни в коем случае не упрекнули за плохую вашу работу.