Прямой эфир

«Поработал в разных сферах. Он имеет свою точку зрения» – Президент о новом премьер-министре

18 августа 2018 14:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко сменил руководство правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития.

Кадровая суббота: Александр Лукашенко сменил руководство правительства

«Поработал в разных сферах. Он имеет свою точку зрения» – Президент о новом премьер-министре-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не стану разворачивать перед вами какую-то программу, все вы с ней знакомы. Как эксперты вы все принимали участие в формировании этой программы. Не говоря уже о нынешнем премьер-министре. Это человек, который поработал в разных сферах. Он имеет свою точку зрения.

Знаю, что был не очень любим прошлым правительством. Знаю. Даже подозревали, что он отдельно меня в чем-то информирует, и его за это упрекали. Я удивился. Думаю: а что, руководитель такого уровня Президенту врать будет или не отвечать на вопросы Президента? Хотя у меня нет такой привычки: где-то тайно кого-то звать, и чтобы он передо мной «шестерил», как в народе говорят. «Шестерил» в адрес кого-то, правительства и так далее. Нет у меня такого.

«Поработал в разных сферах. Он имеет свою точку зрения» – Президент о новом премьер-министре-4

Еще раз говорю. Я уважаю, я ему поручал много конкретных вопросов не его сферы, и они всегда выполнялись. От вчерашнего свиноводческого комплекса – датский вариант, по-моему, в Толочине был, опять в газете прочитал – деревообработки, до родины его, в Турове, молочный комбинат. Работает, вытащили.

Я вас очень прошу.

У меня большие надежды на вас

И через какое-то время мы и к выборам придем парламентским и президентским. Это наш экзамен, и мне хотелось бы, чтобы меня ни в коем случае не упрекнули за плохую вашу работу.

# Отставки и назначения в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кадровая суббота: Александр Лукашенко сменил руководство правительства
18 августа 2018 11:46

Кадровая суббота: Александр Лукашенко сменил руководство правительства

Александр Лукашенко сменил руководство правительства: премьер-министром назначен Сергей Румас
18 августа 2018 10:10

Александр Лукашенко сменил руководство правительства: премьер-министром назначен Сергей Румас

«Нам надо дисциплину поднимать в наших рядах». Александр Лукашенко на совещании о невыполнении поручений чиновниками
17 августа 2018 16:50

«Нам надо дисциплину поднимать в наших рядах». Александр Лукашенко на совещании о невыполнении поручений чиновниками