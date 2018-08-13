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У «Киновидеопроката» и «Минского городского жилищного хозяйства» новые руководители

13 августа 2018 12:05
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Новости Беларуси. У «Киновидеопроката» и «Минского городского жилищного хозяйства» новые руководители. О кадровых назначениях 13 августа сообщили на оперативном совещании в мэрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

У «Киновидеопроката» и «Минского городского жилищного хозяйства» новые руководители-1

Так, директором «Киновидеопроката» назначен главный идеолог столицы Павел Скалабан. Ранее он занимал должность начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.

У «Киновидеопроката» и «Минского городского жилищного хозяйства» новые руководители-4

На его смену пришел Сергей Николаевич Шендик, который до этого был первым заместителем начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи. А «Минское городское жилищное хозяйство» возглавил Юрий Кукашук. Ранее он был главным инженером этого объединения.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Фотофакт

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