Юрий Чечукевич – о роли ОО «БРСМ» в избирательной кампании – 2015

Новости Беларуси. Какое место в жизни столицы занимает молодежь? Какие идеи предлагает она, чтобы сделать жизнь города лучше, и какие возможности предоставляются молодым минчанам, чтобы их реализовать? Об этом и многом другом расскажет эксперт программы «Большой город» на СТВ первый секретарь Минского городского комитета «Белорусского республиканского союза молодежи» Юрий Чечукевич.

Совсем скоро пройдут выборы Президента Республики Беларусь. Какую роль молодежь играет в избирательной кампании 2015 года?

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «Белорусского республиканского союза молодежи»:

Мы исходим из того, что выборы Президента в нашей стране – это ключевое событие в политической сфере. Почему? Потому что Республика Беларусь – президентская республика по Конституции. И, конечно, по сути, выборы главы государства – выборы дальнейшего вектора развития нашей страны. Молодежи не безразлично, как в дальнейшем будет развиваться Республика Беларусь. Потому что молодым людям, которым сегодня 18 – 25 лет, через некоторое время жить, работать, созидать, создавать семьи в этой стране. Конечно, мы их хотим знать и влиять на тот выбор, который будет сделан 11 октября текущего года.

Если брать ОО «БРСМ», у нас три основные составляющие нашего участия в этой избирательной кампании. Первое, предоставление молодежи возможности участвовать в работе избирательных комиссий различного уровня.

Второе ключевое направление нашей деятельности, которое буквально завершилось некоторое время назад, это участие в сборе подписей за выдвижение кандидатов. Мы до начала сбора подписей провели пленум, где определись, что на этапе сбора подписей и в дальнейшем мы будем поддерживать кандидатуру действующего главы государства. И на протяжении того периода времени, которое было отведено по Избирательному кодексу на сбор подписей, наши ребята активно, в наиболее оживленных местах выставляли пикеты и предлагали минчанам отдать свои подписи в поддержку выдвижения действующего главы государства. Могу сказать, что активом молодежи столицы были собраны тысячи подписей, которые были внесены в общую копилку подписей в поддержку действующего главы государства.

И третий элемент нашего участия в избирательной кампании – наблюдение. Мы будем выдвигать наблюдателей от Союза молодежи на все избирательные участки в городе Минске, чтобы осуществлять мониторинг за избирательным процессом. Чтобы выборы проходили транспарентно, открыто, гласно, в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и Избирательным кодексом.

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