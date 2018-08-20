Новости Беларуси. Новые лица в рядах столичной власти: назначены руководители Главного управления потребительского рынка и комитета экономики Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О кадровых изменениях сообщили 20 августа на оперативном совещании в мэрии. Так, вопросами торговли и общепита в Минске будет заниматься Андрей Улезло, он возглавил ГУПР. А председателем комитета экономики Мингорисполкома стал Владимир Наумович, который до этого занимал должность первого заместителя главы администрации Заводского района.