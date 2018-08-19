Три главные причины кардинальной смены правительства в Беларуси. Разбираемся вместе

Новости Беларуси. Каковы причины, которые вынудили Президента кардинально изменить состав руководства правительства? Ведь, как известно, менять коней на переправе – дело неблагодарное, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каждое четвертое поручение Президента провалено. Репортаж СТВ о рабочей поездке Александра Лукашенко в Оршанский район На первый взгляд, поводом стала Орша. Но, как подчеркнул Президент, это лишь капля, переполнившая терпение. Первая претензия: волокита и безответственность.

Александр Лукашенко о старом правительстве: На любое предложение, которое касается жизни нашего общества и жизни наших людей – это не можем Вторая: безынициативность, халатность и попустительство в нынешних реалиях приравнивается к саботажу. И здесь тоже дело не только в Орше, хотя провал почти 40 поручений по развитию Оршанского региона для правительства настоящее фиаско.

Но чтобы сохранить суверенитет, власть должна смотреть в одном направлении. Александр Лукашенко: «Никому не позволено обманывать людей»