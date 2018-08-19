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Три главные причины кардинальной смены правительства в Беларуси. Разбираемся вместе

19 августа 2018 18:54
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Новости Беларуси. Каковы причины, которые вынудили Президента кардинально изменить состав руководства правительства? Ведь, как известно, менять коней на переправе – дело неблагодарное, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Три главные причины кардинальной смены правительства в Беларуси. Разбираемся вместе-1

Каждое четвертое поручение Президента провалено. Репортаж СТВ о рабочей поездке Александра Лукашенко в Оршанский район

На первый взгляд, поводом стала Орша. Но, как подчеркнул Президент, это лишь капля, переполнившая терпение. Первая претензия: волокита и безответственность.

Три главные причины кардинальной смены правительства в Беларуси. Разбираемся вместе-4

Александр Лукашенко о старом правительстве: На любое предложение, которое касается жизни нашего общества и жизни наших людей – это не можем

Вторая: безынициативность, халатность и попустительство в нынешних реалиях приравнивается к саботажу. И здесь тоже дело не только в Орше, хотя провал почти 40 поручений по развитию Оршанского региона для правительства настоящее фиаско.

Три главные причины кардинальной смены правительства в Беларуси. Разбираемся вместе-7

Но чтобы сохранить суверенитет, власть должна смотреть в одном направлении.

Александр Лукашенко: «Никому не позволено обманывать людей»

Три главные причины кардинальной смены правительства в Беларуси. Разбираемся вместе-10

Третья и, пожалуй, основная причина: невыполнение прямых поручений главы государства. Речь здесь идет и о мягкой позиции в переговорах с Международным валютным фондом, когда едва не согласились на 100 % оплату коммуналки и транспортных услуг для населения. Тогда Александр Лукашенко был вынужден вмешаться лично. Да и зарплата в 1000 рублей, о которой Президент говорил не раз, на некоторых предприятиях всё еще призрачный мираж.

Александр Лукашенко: Но сколько крови попортили для того, чтобы убедить правительство, что люди хотя бы несчастных 1000 рублей должны иметь

# Отставки и назначения в Беларуси # Фотофакт

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