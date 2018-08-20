Американские социологи назвали наиболее привлекательный для противоположного пола возраст

Новости США. Американские социологи провели исследование, в котором узнали наиболее привлекательный возраст для противоположного пола.
Как сообщает Science Advances, наблюдаемыми были почти 200 тысяч человек, которые искали себе партнёров на одном из популярных бесплатных интернет-ресурсов для знакомств.
Проанализировав, кому приходит больше сообщений, учёные пришли к выводу, что представительницы женского пола наиболее привлекательны в 18 лет, а затем их «желанность» постепенно снижается. Мужчины пика привлекательности достигают в 50 лет.
Тем не менее, самой популярной оказалась 30-летняя жительница Нью-Йорка. Она получила 1504 сообщения за исследуемый период. Это, примерно, по 1 сообщению каждый 30 минут.
По сведениям The New York Times, учёные сами были удивлены полученным результатам.
Элизабет Брух, доцент социологии Мичиганского университета, автор исследования:
Кривая привлекательности стала для нас большим сюрпризом. Начиная с того, что снижение идёт с 18 до 65 лет, и заканчивая тем, насколько резко оно происходит.
Предыдущие исследования не противоречат результатам нынешнего. В 2010 году стало известно, что практически все мужчины от 22 до 30 лет общаются с девушками моложе себя. В том исследовании утверждалось, что медианный 30-летний мужчина пишет девушкам-подросткам так же часто, как женщинам своего возраста.
Также выяснилось, что с возрастом мужчина ищет всё более молодых представительниц противоположного пола, однако не желает общаться с женщинами, которые старше него более чем на пару лет.
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Коллеги Элизабет Брух по исследованию отмечают, что мужчины менее заинтересованы в расширении своих возможностей или потенциала за счёт знакомства, предпочитая физическую привлекательность партнёрши.
В то же время женщин больше волнует образованность партнёра, а вот привлекательность девушек снижается, если они продолжают учёбу после получения диплома. Предполагается, что это связано с убеждением, что более умные женщины больше работают и меньше времени уделяют семье.
Социологи заметили и ещё одну особенность. Чаще наблюдаемые писали людям, который были привлекательнее их самих примерно на 25%. На основе этого учёные предположили, что поведение человека на сайте знакомств отражает его стремление, а не то, чего они на самом деле хотят в реальной жизни.
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Что касается ответов на попытки мужчин познакомиться с более привлекательными женщинами, то чаще ответы получали те представители мужского пола, которые писали обычные, а не восторженные сообщения.
Результаты проведённого исследовании не являются полностью достоверными, поскольку в нём не учитывается отсутствие личного общения между людьми, для которого характерно восприятие запахов партнёра, его мимики, жестов.