Американские социологи назвали наиболее привлекательный для противоположного пола возраст

Новости США. Американские социологи провели исследование, в котором узнали наиболее привлекательный возраст для противоположного пола.

Как сообщает Science Advances, наблюдаемыми были почти 200 тысяч человек, которые искали себе партнёров на одном из популярных бесплатных интернет-ресурсов для знакомств.

Проанализировав, кому приходит больше сообщений, учёные пришли к выводу, что представительницы женского пола наиболее привлекательны в 18 лет, а затем их «желанность» постепенно снижается. Мужчины пика привлекательности достигают в 50 лет.

Тем не менее, самой популярной оказалась 30-летняя жительница Нью-Йорка. Она получила 1504 сообщения за исследуемый период. Это, примерно, по 1 сообщению каждый 30 минут.

По сведениям The New York Times, учёные сами были удивлены полученным результатам.

Элизабет Брух, доцент социологии Мичиганского университета, автор исследования:

Кривая привлекательности стала для нас большим сюрпризом. Начиная с того, что снижение идёт с 18 до 65 лет, и заканчивая тем, насколько резко оно происходит.