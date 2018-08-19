«Главное, чтобы он был профессионалом»: Президент Беларуси о новых назначениях в руководство правительства

Новости Беларуси. Кадровые решения Президента не заставили долго ждать. Посещение оршанских предприятий – в начале недели, в субботу – назначение нового руководства правительства и министерств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Во время назначения Александр Лукашенко в очередной раз обозначил приоритеты: благосостояние народа и обеспечение независимости. И это никакой не популизм. Совмин формируется под курс, определенный Президентом, и он должен проводиться. Именно заявленный главой государства курс, а не какой-то другой, как предлагал старый состав Совмина. Потому теперь в стране новое руководство правительства. Подробности новых назначений – у Юлии Бешановой. Традиционно небогатая на новости суббота оказалась насыщеннее любого дня: Александр Лукашенко практически в полном составе отправил руководство правительства в отставку.

Так в лицах выглядело руководство страны еще утром 18 августа. Но команда Андрея Кобякова скомпрометировала себя бездействием. К причинам громких отставок мы еще вернемся. Пока же разберемся, как выглядит высший эшелон власти сегодня.

У руля девятого в истории независимой страны правительства встал 48-летний Сергей Румас. Самый молодой премьер в новейшей истории, при этом опытный управленец. Он возглавлял Банк развития, за плечами также опыт работы в правительстве в ранге вице-премьера. На счету успешные проекты по реанимации предприятий и промышленных отраслей. «Поработал в разных сферах. Он имеет свою точку зрения» – Президент о новом премьер-министре

Правой рукой Румаса стал Александр Турчин, который прежде возглавлял аппарат Совмина и Совет по развитию предпринимательства. Он сменил Василия Матюшевского на должности первого заместителя премьер-министра. Заместителем премьер-министра, который отвечает за промышленность, стал Игорь Ляшенко. За социальную сферу теперь будет нести ответственность заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, который вернулся из Москвы, где возглавлял белорусскую дипмиссию. В новую команду правительства вошел и экс-заместитель главы Комитета госконтроля Владимир Кухарев. За ним в ранге вице-премьера кураторство строительства, жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт. Интересный нюанс – из правительственных «тяжеловесов» свой пост сохранил только Михаил Русый. Он по-прежнему в ответе за аграрную сферу.

Подведем итоги: руководство правительства «помолодело» почти на 11 лет. Сложилась команда новой формации: амбициозная, четко видящая горизонты. При назначении Александр Лукашенко скорректировал направление движения. Задача для новых управленцев высшего ранга куда сложнее: не нужно самим латать крыши и красить заборы, главное – выстроить грамотную систему ответственности по всей вертикали. Александр Лукашенко: «Был определен курс на постепенную модернизацию и совершенствование того, что есть»

В министерском корпусе тоже изменения: четыре новых руководителя. Новый министр промышленности – Павел Утюпин, бывший замминистра экономики.

Его коллегой по Совмину стал Дмитрий Микуленок, под началом которого теперь Министерство архитектуры и строительства. За плечами у свежеиспеченного министра – руководство столичным УКСом Мингорисполкома.

Главой Министерства связи и информатизации назначен Константин Шульган. Задача на него возложена серьезная: вдохнуть жизнь в декрет о цифровизации экономики.

Новые люди и во главе Министерства экономики и Госкомвоенпрома: 37-летний Дмитрий Крутой (самый молодой из назначенцев) и Роман Головченко соответственно.

Александр Лукашенко: Это выращенное новое поколение руководителей После заявления Александра Лукашенко о грядущей смене руководства правительства скептики не жалели слов в комментариях. Но реальность оказалась иной. К кандидатурам подошли взвешено, обсуждали не кулуарно: привлекли председателей обеих палат парламента, министра иностранных дел, руководителей Комитета госконтроля, КГБ и оперативно-аналитического центра.

В Администрации Президента Наталья Кочанова выслушала мнение представителей общественных организаций.