Кредит доверия, данный Президентом: как его будет оправдывать новое правительство?

Новости Беларуси. Слов в адрес нового руководства правительства Беларуси сказано немало. Но лучшее доказательство их профессионализма – кредит доверия, данный главой государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Остается его оправдать. Рецепт на самом деле прост и понятен: следовать курсу Президента, ведь Совет министров, напомним, – исполнительная ветвь власти. А то, что курс развития определен – в этом нет никаких сомнений. Главное, системная работа на благо людей. И спрос за нее строгий, но справедливый.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кто имел право отменять мои решения? В этом весь Александр Лукашенко – Президент. Народный и харизматичный лидер. Неравнодушный и ответственный человек. Поэтому так неподдельно горит за страну, поэтому так нелицемерно – без политического лукавства – реагирует на провалы правительства. Такого главу государства белорусы выбрали и выбирают, такого знают, такого любят.

Конечно, можно было келейно, по-голливудски улыбаясь на камеру отобрать портфели, устроить травлю провинившихся. Но фарисейские методы управления не приемлет белорусская политическая традиция. Наш Президент с народом общается на расстоянии рукопожатия. Вместо фаст-фудной демократии, вседозволенности – содержательное вече в современном формате Всебелорусского собрания.

Александр Лукашенко:

Всебелорусское народное собрание... «Гэта Лукашэнка прыдумаў што-та». Если бы вы тогда не сказали твердое «нет» развалу – еще раз подчеркиваю – нас бы здесь не было. Александр Лукашенко предложил самую простую схему народовластия: Президент – народ. И самую эффективную схему государственной власти: Президент – вертикаль. То, чего белорусы ожидают от государства, глава государства требует от правительства. Александр Лукашенко:

Я готов к любой реформе, любым планам, любым действиям. Вопрос не во мне. А готовы ли вы, общество, к таким радикальным изменениям?

За счет людей экономический блок Совмина хотел приобрести маркер для исправления своих управленческих ошибок и помарок, да еще затянуть поясом коммуналки семейные бюджеты. Аутсайдеры Кобякова предлагали уйти с головой в реформы. Но вскружить переменам голову чиновникам не дал Президент. Машиностроение – национальная отрасль белорусской экономики. Сборочный цех государственного масштаба – наследие прошлого, но отказаться от него нельзя. На предприятиях занято 150 тысяч человек, за плечами каждого из заводчан еще семь занятых в экономике белорусов и их семьи.

В начале 90-х правительство опустило руки, не зная, что делать с большими предприятиями и такими же проблемами. Люди вышли на улицу, но выход тогда смог найти молодой лидер Александр Лукашенко. Сейчас опытный Президент не позволил повторить экс-правительству Кобякова подвиги кабинета министров Кебича. Зачастую наш Президент сам лично выруливал тяжелую во всем смыслах отрасль экономики, ожидая, когда же наконец-то раскачается правительство.