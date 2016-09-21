Россельхознадзор запретил ввоз в Россию 19 тонн белорусского сыра

Новости Беларуси. Крупную партию белорусского сыра не пропустил в Россию Россельхознадзор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 тонн могилевской продукции «развернули» на границе во время ветеринарного контроля.

Отметим, что сыр-бор вышел вовсе не из-за качества продукции, претензии к оформлению документов. На данный момент

продукция 42 белорусских предприятий мясомолочной отрасли не «по вкусу» Росельхознадзору.

И под ограничения на ввоз любимая российскими покупателями белорусская молочка и колбаса попадает из-за «бумажных» причин. При этом по данным Минсельхозпрода, Беларусь нарастила объемы экспорта в Россию. В том числе, и согласно обязательствам увеличить поставки в Россию,

чтобы сгладить последствия эмбарго на западные продукты.

Алексей Богданов, начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы, со своей стороны, выполняем наш братский долг. Почему вводятся определённого рода ограничения можно гадать, но, возможно, это лобиование чьих-то интересов.

Возможно, политический заказ.

В последнее время, как ни странно для нас, вводились ограничения по нарушению в оформлении документов. Несущественные, можно было гораздо меньше ограничений вводить, чем есть сейчас.

По каждому замечанию, которое нам выставляется, Департамент ветеринарного и продовольственного надзора проводит скрупулёзную проверку. И высылаются материалы по результатам проверки российской стороне. В частности, в последний раз мы завезли почти 400 страниц печатного текста по 6 предприятиям, которые были закрыты в молочной отрасли.

Калинковичский молочный комбинат – давний поставщик на российском рынке.

Под ограничения продукция попала как раз из-за претензий к оформлению документов. Вернуть продукцию в прежнее экспортное русло Россельхознадор не спешит. Несмотря на то, что в сентябре месяце калинковичское сухое молоко получило гран-при на конкурсе в рамках международной конференции Евразийского экономического союза по производству и переработке молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие прошло в Сочи под эгидой Молочного союза России.

Валентина Руденя, начальник производственной лаборатории Калинсковичского молочного комбината:

Мы сразу отреагировали на эти все замечания. Пошли на то, чтобы вновь вызвать ветеринарные службы, отобрали образцы. Ветнадзор нам ответил, что они отчитались и Россельхознадзор к нашим ответам не имеет никаких претензий. Однако до сих пор этот вопрос не решён.

И на всех выставках, в которых мы участвуем в Российской Федерации, мы без призовых мест не возвращаемся. И наши покупатели, в общем-то, ждут нашу продукцию: звонят и интересуются, когда наконец-то мы будем им поставлять.

Подробнее о причинах происходящего можно узнать здесь.