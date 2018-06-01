ЕС запустил коммуникационную кампанию о сотрудничестве с Беларусью. Комментарий Владимира Макея

Новости Беларуси. Европейский союз запустил коммуникационную кампанию «Вместе изменяем жизнь к лучшему», которая призвана подчеркнуть преимущества сотрудничества ЕС и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини встретилась в Брюсселе с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. С этого диалога начался визит главы внешнеполитического ведомства Беларуси в Бельгию.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

У нас товарооборот с Бельгией достигает 370 миллионов долларов – это хорошая цифра, причем почти половина – наш экспорт. С нашей точки зрения, это не предел. И мы основное внимание планируем уделить тем проектам и инициативам, которые находятся сейчас на рассмотрении и придадут импульс нашему торгово-экономическому сотрудничеству. Я имею в виду более широкий выход для Беларуси на европейский рынок и для Бельгии – на Евразийский экономический рынок.

В 2017 году Бельгия заняла седьмое место в торгово-экономических отношениях с Беларусью. Состоятся во время визита Владимира Макея и политические встречи с представителями европейских структур.