Создание пограничной зоны на белорусско-российской границе: причина ее появления и к чему это может привести

Новости Беларуси. Риторика вокруг белорусско-российской границы – одна из резонансных тем недели и, безусловно, ожидаемых тем «Большого разговора с Президентом». Корреспондент СТВ Анастасия Бут на неделе отправилась из Орши в Смоленск, чтобы все увидеть собственными глазами и услышать, о чем говорят белорусы и россияне.

Пограничная зону создадут в Брянской, Смоленской и Псковской областях.

Одна нога здесь, другая – там. Сейчас мы находимся на границе. На грани споров и разногласий. Между Россией и Беларусью. Сейчас на этом участке ничего не изменилось, но уже к 7 февраля, если верить заявлениям официальной Москвы, здесь появятся и шлагбаум, и пограничники.

Николай Пашков, житель деревни Заольша (Беларусь):

И при Советском Союзе с поезда пешком ходили – Заольша (это Беларусь), а в Стаи ходили, кто работал в Витебске, приезжали и ходили по этой тропинке. Она протоптана и сегодня. Может, кто не подъехал, ходят пешком на Стаи.

Белорус Николай Пашков уверен: эту проторенную дорожку местные не забудут. Хотя, по идее, теперь в Россию нужно ходить через КПП. А это лишних пару километров. Или же всегда носить собой паспорт. Россиянин Василий Голубев и вовсе с работы домой ездит через Беларусь. Хотя и живет, и трудится в Российской Федерации. Говорит, дорога здесь лучше и за нашими продуктами заехать можно.

Василий Голубев, житель деревни Узгорки (Россия):

Я езжу постоянно, четвертый год в охране работаю, поэтому я почти всегда, все время езжу. И проблем нет. А со стороны Беларуси – вообще. Пограничников нет, ничего. Только наши. И то, если мы едем в сторону России, они нас останавливают. А в сторону Беларуси – нет.

Беларусь не собирается отгораживаться от России – ставить пограничные столбы или усиливать контроль на границе.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Понятия «приграничная территория» и «пограничная зона» не являются тождественными с точки зрения как белорусского, так и российского законодательства. За разъяснениями о порядке въезда (входа) и пребывания в пограничной зоне Российской Федерации следует обращаться к Пограничной службе ФСБ России.

Будоражит вопрос создания пограничной зоны и простых россиян. Люди пока не знают, что можно ожидать от такого нововведения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владислав Рогачев, водитель (Россия):

Конечно, есть «негативное» к этому отношение. Потому что будет затруднено в наших всех взаимоотношениях. Не в политическом плане, а в плане морального сотрудничества. Это будут определенные очереди, это будет больше проблем не у россиян, а в Беларуси. Потому что пойдет отток.

Лидия Рогачеа, турист (Россия):

Мы можем каждую субботу сюда приезжать. А сейчас, конечно, мы подумаем. Проблемно будет в очереди стоять, тоже иногда бывает, как берем с работы за свой счет, едешь, чтобы поменьше народу.

И все же прогнозы утешительные: на белорусах и россиянах новый порядок никак не отразится, а нарушители из других стран – это уже совсем другая история, с которой всегда боролись по обе стороны границы.