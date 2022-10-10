Лукашенко: мы должны иметь заблаговременно планы противодействия разного рода мерзавцам

Новости Беларуси. За заявлениями из зала Дворца Независимости следил весь мир. После посылов нашего Первого украинский политик все-таки удалил свой «ядерный» пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За заявлениями из зала Дворца Независимости следил весь мир. После посылов нашего Первого украинский политик все-таки удалил свой «ядерный» пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы не допустить всяких столкновений и проявлений, мы, люди военные, должны иметь заблаговременно планы противодействия разного рода мерзавцам, которые пытаются нас втянуть в драку. Мы не должны им позволить втянуть нас в войну, это наша главная задача. Не должно быть войны на территории Беларуси. И мы, военные, должны принять все меры, чтобы ее не было.
Уже люди нутром почуяли что-то там неладное, напряжение и прочее. «А что делать, а как делать?» Еще раз повторяю: каждому на своем месте заниматься своим делом. Ситуация сегодня не настолько обостренная, чтобы мы уже начали что-то делать. Для этого есть военные, которые продемонстрируют на этом этапе свою решимость защищать свою страну. И тогда ни один мерзавец сюда не сунется.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Картина мира не очень. Пока у одних соседей горят мосты и звучит воздушная тревога, другие просят НАТО о ядерном вооружении. В центрах принятия решений неспокойно, и лишь здесь, в белорусском Дворце Независимости, новый вернисаж – «Да Беларусі – з любоўю і пяшчотай». Именно в таком контексте принимает решения военно-политическое руководство страны.
Над Минском практически безоблачное небо. На южных и западных границах грозовых фронтов не предвидится. Но погода капризная. Надо внимательно следить.
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