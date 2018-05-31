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«Ультра фотобомба»: Джоли и Фаннинг веселятся на съёмках фильма «Малефисента 2»

31 мая 2018 14:17
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Новости США. Недавно стартовали съёмки второй части фильма «Малефисенты». Перед началом работы Эль Фаннинг и Анджелина Джоли провели весёлую фотосессию.  

«Малефисента» – ремейк фильма «Спящая красавица». Он вышел на экраны четыре года назад и собрал более 750 миллионов долларов. Главные роли исполнили Джоли (Малефисента) и Фаннинг (Аврора).  

После начала съёмок сиквела «Малефисента 2» появились веселые фотографии исполнительниц главных ролей. На своей странице в Instagram Эль Фаннинг опубликовала селфи с собой и Анджелиной Джоли. Актрисы стоят в халатах у выхода из гримёрной.  

На первом снимке Джоли стоит за спиной 20-летней актрисы, а рога Малефисенты возвышаются над головой Фаннинг.  

«Ультра фотобомба!», – подписала фотографию владелица страницы.  

«Ультра фотобомба»: Джоли и Фаннинг веселятся на съёмках фильма «Малефисента 2»-1

Фото: instagram.com/ellefanning  

На втором снимке актрисы радостно улыбаются.  

«Развлекаюсь со своей мамой на съёмках «Малефисента 2», – пишет девушка.  

Поклонники отмечают, что Анджелину Джоли редко можно увидеть позирующей для фото в соцсетях.  

Вторая часть фильма будет сниматься в Атланте и Великобритании. Режиссёром «Малефисенты 2» стал Хоаким Роннинг, работавший над «Пиратами Карибского моря 5». Ожидается, что фильм выйдет в прокат в 2019-2020 годах.  

Летом прошлого года Анджелина Джоли дала первое откровенное интервью после развода с Питтом. 

«Мы заботимся друг о друге и о нашей семье» (подробнее здесь).  

# Кино # Кино # Анджелина Джоли # Эль Фаннинг # Фотофакт

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