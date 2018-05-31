«Ультра фотобомба»: Джоли и Фаннинг веселятся на съёмках фильма «Малефисента 2»

Новости США. Недавно стартовали съёмки второй части фильма «Малефисенты». Перед началом работы Эль Фаннинг и Анджелина Джоли провели весёлую фотосессию.

«Малефисента» – ремейк фильма «Спящая красавица». Он вышел на экраны четыре года назад и собрал более 750 миллионов долларов. Главные роли исполнили Джоли (Малефисента) и Фаннинг (Аврора).

После начала съёмок сиквела «Малефисента 2» появились веселые фотографии исполнительниц главных ролей. На своей странице в Instagram Эль Фаннинг опубликовала селфи с собой и Анджелиной Джоли. Актрисы стоят в халатах у выхода из гримёрной.

На первом снимке Джоли стоит за спиной 20-летней актрисы, а рога Малефисенты возвышаются над головой Фаннинг.

«Ультра фотобомба!», – подписала фотографию владелица страницы.