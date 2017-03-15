Все ваши «брекситы» я не воспринимаю – Александр Лукашенко о ситуации в Европе

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в привлечении бельгийских инвестиций. Эту тему обсудили 15 марта на встрече Александра Лукашенко с вице-премьером, министром иностранных и европейских дел Королевства Бельгии.
Дидье Рейндерс, опытный политик, посещает нашу страну впервые и, прежде всего, как представитель Бельгии.
Однако именно в Брюсселе штаб-квартира Европейского союза, поэтому и беседа шла как о масштабных проектах, так и о двустороннем экономическом интересе наших стран. К слову, Бельгия по числу населения вполне сравнима с Беларусью. Этот визит в политическом сообществе уже называют знаковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бельгия, Брюссель – одна из основных политически значимых точек на мировой карте. Диалог Беларуси с этой страной не всегда был интенсивным, но оба партнера уверяют, что готовы наверстывать. Из Бельгии, из самого сердца Евросроюза, с огромным интересом наблюдают за динамикой в развитии нашей страны, либерализацией экономики и участием Беларуси в международном переговорном процессе. Дипотношениям Минска и Брюсселя, кстати, как раз в марте исполнилось четверть века.
С 1994 года в Бельгии открыто посольство Беларуси, а в 1995 Александр Лукашенко побывал в этой стране с визитом.
И в каких-то моментах, вспомнил 15 марта Президент во время встречи с представителем бельгийского правительства, та поездка для нашей страны стала весьма значимой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я помню свою просьбу, которую я тогда изложил вашему правительству. Чтобы меня отвезли на обычную ферму, фермерское хозяйство. Я им сказал, что хочу посмотреть, как на Западе живут капиталисты в сельском хозяйстве. И это во многом убедило меня в том, что наше преимущество, которое мы не должны потерять в сельском хозяйстве, это крупнотоварное сельскохозяйственное производство.
Это ваш фермер меня к этому сподвиг.
Он мне сказал, что эффективно в сельско хозяйстве работать и быть богатым на 30-40 гектарах невозможно. Жить можно, но богатым не будешь. И когда он узнал, что у нас огромные латифундии, крупнотоварное сельское хозяйство, он мне сказал: «Это надо сохранить».
Спустя 20 лет я убедился, что он был великим человеком, что он был прав.
Дидье Рейндерс на протяжении многих лет одна из ключевых фигур бельгийского правительства. А сейчас он занимает должность заместителя премьер-министра, министра иностранных и европейских дел.
Дидье Рейндерс, заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Королевства Бельгии:
Я первый раз в Минске, но у меня есть опыт общения с белорусами в финансовой и банковской сфере. Хотел бы подтвердить заинтересованность наших компаний в сотрудничестве с вашей страной.
В Бельгии с большим интересом следят за экономическими реформами, которые проходят и еще будут проходить в Беларуси.
В диалоге Минска и Брюсселя есть два основных вектора. Во-первых, двусторонние контакты, это, прежде всего, экономика. Достижения здесь следующие:
максимальные показатели товарооборота были достигнуты в 2012 – 570 миллионов долларов,
по итогам 2016 года наторговали на 370 миллионов. При этом по объемам белорусского экспорта Бельгия заняла 7 место среди стран ЕС и 13 среди всех государств мира. Кроме, собственно, торговли, актуальный экономический вопрос – инвестиции.
Александр Лукашенко:
Я не скажу что мы страдаем от недостатка инвестиций, нет. Но мы хотели бы, чтобы рядом с инвестициями из Китая, России и других республик были и бельгийские инвестиции. Мы хотим диверсифицировать свою инвестиционную деятельность, а если у вас есть такое желание, мы будем этому способствовать. Были бы рады, если бы бельгийское правительство поддерживало своих инвесторов и хотя бы нам подсказывало, что вот с этим инвестором можно работать. Для нас самое главное найти правильного, хорошего инвестора. Честного инвестора.
В 2015 прямые бельгийские инвестиции в нашу страну составили 700 тысяч долларов, в 2016 – около 560 тысяч.
Полтора года назад в Брюсселе зарегистрировали агентство, одной из задач которого как раз и является содействие в привлечении в нашу страну капиталовложений. Как отмечает Дидье Рейндерс, с особым интересом бельгийские компании присматриваются к процессам приватизации и хотели бы расширить свое присутствие в Беларуси. Это то, что касается двусторонних отношений первого вектора.
Второй вектор – диалог Беларуси и ЕС. Наша страна всегда выступает за объединение и стабильность Европы.
Александр Лукашенко:
В последнее время категорически высказываюсь за сохранение Евросоюза. Потому что я за многополюсный мир, а Евросоюз – это мощнейший полюс, наряду с Китаем, Соединенными Штатами Америки. Европейский союз – это мощная опора для планеты, если она исчезнет – быть беде.
Поэтому все ваши «брекситы» я не воспринимаю.
И все ваши нацйионалистические движения я тоже не воспринимаю. Чего бы ни стоило, Европейский союз надо сохранить. Вы всегда в нашем лице будете видеть страну, которая будет работать на объединение, на стабильность в Европе.
От бельгийской стороны официальный
Минск также получил приглашение принять участие в саммите «Восточного партнерства» (он состоится в Брюсселе в конце 2017 года).
Совсем скоро, уже в конце апреля, Беларусь и Бельгию свяжет регулярный авиарейс. И обе стороны рассчитывают, что движение навстречу друг другу символично ускорится.