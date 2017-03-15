Все ваши «брекситы» я не воспринимаю – Александр Лукашенко о ситуации в Европе

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в привлечении бельгийских инвестиций. Эту тему обсудили 15 марта на встрече Александра Лукашенко с вице-премьером, министром иностранных и европейских дел Королевства Бельгии.

Дидье Рейндерс, опытный политик, посещает нашу страну впервые и, прежде всего, как представитель Бельгии.

Однако именно в Брюсселе штаб-квартира Европейского союза, поэтому и беседа шла как о масштабных проектах, так и о двустороннем экономическом интересе наших стран. К слову, Бельгия по числу населения вполне сравнима с Беларусью. Этот визит в политическом сообществе уже называют знаковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бельгия, Брюссель – одна из основных политически значимых точек на мировой карте. Диалог Беларуси с этой страной не всегда был интенсивным, но оба партнера уверяют, что готовы наверстывать. Из Бельгии, из самого сердца Евросроюза, с огромным интересом наблюдают за динамикой в развитии нашей страны, либерализацией экономики и участием Беларуси в международном переговорном процессе. Дипотношениям Минска и Брюсселя, кстати, как раз в марте исполнилось четверть века.

С 1994 года в Бельгии открыто посольство Беларуси, а в 1995 Александр Лукашенко побывал в этой стране с визитом.

И в каких-то моментах, вспомнил 15 марта Президент во время встречи с представителем бельгийского правительства, та поездка для нашей страны стала весьма значимой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я помню свою просьбу, которую я тогда изложил вашему правительству. Чтобы меня отвезли на обычную ферму, фермерское хозяйство. Я им сказал, что хочу посмотреть, как на Западе живут капиталисты в сельском хозяйстве. И это во многом убедило меня в том, что наше преимущество, которое мы не должны потерять в сельском хозяйстве, это крупнотоварное сельскохозяйственное производство.

Это ваш фермер меня к этому сподвиг.

Он мне сказал, что эффективно в сельско хозяйстве работать и быть богатым на 30-40 гектарах невозможно. Жить можно, но богатым не будешь. И когда он узнал, что у нас огромные латифундии, крупнотоварное сельское хозяйство, он мне сказал: «Это надо сохранить».

Спустя 20 лет я убедился, что он был великим человеком, что он был прав.

Дидье Рейндерс на протяжении многих лет одна из ключевых фигур бельгийского правительства. А сейчас он занимает должность заместителя премьер-министра, министра иностранных и европейских дел.