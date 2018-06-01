Йоханнес Хан о соглашении о партнерстве между Беларусью и ЕС: Через несколько недель мы увидим финальный вариант документа

Новости Беларуси. Базовое соглашение о партнерстве между Евросоюзом и Беларусью может быть подготовлено уже в ближайшие недели. Об этом 1 июня заявили в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там с рабочим визитом находится министр иностранных дел нашей страны. Владимир Макей встретился с комиссаром ЕС по политике соседства и переговорам о расширении Йоханнесом Ханом. Стороны обсудили ряд взаимовыгодных проектов. Отметим, что в 2017 году Бельгия заняла седьмое место в торгово-экономических отношениях с Беларусью. Товарооборот составил почти 370 миллионов долларов.