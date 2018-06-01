Йоханнес Хан о соглашении о партнерстве между Беларусью и ЕС: Через несколько недель мы увидим финальный вариант документа
Новости Беларуси. Базовое соглашение о партнерстве между Евросоюзом и Беларусью может быть подготовлено уже в ближайшие недели. Об этом 1 июня заявили в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там с рабочим визитом находится министр иностранных дел нашей страны. Владимир Макей встретился с комиссаром ЕС по политике соседства и переговорам о расширении Йоханнесом Ханом. Стороны обсудили ряд взаимовыгодных проектов. Отметим, что в 2017 году Бельгия заняла седьмое место в торгово-экономических отношениях с Беларусью. Товарооборот составил почти 370 миллионов долларов.
Йоханнес Хан, комиссар ЕС по политике соседства и переговорам о расширении:
Мы обсудили пути расширения нашего взаимодействия. В частности, в экономике, но также и в других сферах общих интересов. Мы интересуемся ситуацией с правами человека в Беларуси. Но сейчас важнее прийти к соглашению о региональном сотрудничестве. Над ним работают эксперты, и через несколько недель мы увидим финальный вариант этого документа.
Напомню, в июне наша страна во второй раз примет неформальный министерский диалог стран «Восточного партнерства». Он будет посвящен сотрудничеству в цифровой сфере. Эксперты рассчитывают на участие в форуме авторитетных европейских политиков.