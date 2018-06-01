Готовим запечённые овощи на гриле. Пошаговый рецепт

Вадим Парханович, шеф-повар ресторана:

Сегодня мы приготовим запечённые овощи на гриле. Для этого нам понадобится: перец, баклажан, лук-порей, помидор, соль, черный перец, тимьян, чеснок, бальзамический уксус, соевый соус и подсолнечное масло.