Прямой эфир

Готовим запечённые овощи на гриле. Пошаговый рецепт

01 июня 2018 07:00
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Вадим Парханович, шеф-повар ресторана:
Сегодня мы приготовим запечённые овощи на гриле. Для этого нам понадобится: перец, баклажан, лук-порей, помидор, соль, черный перец, тимьян, чеснок, бальзамический уксус, соевый соус и подсолнечное масло.   

Готовим запечённые овощи на гриле. Пошаговый рецепт -1

Как приготовить запечённые овощи на гриле?

Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

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