Президент Беларуси поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой

Важный вопрос – оптимизация армии. Глава государства предложил больше сил направлять на охрану границы, так как здесь есть возможность получить реальный опыт несения службы, созданы хорошие условия для жизни и в целом по стране по мере демаркации появляются новые заставы и новые участки. Это требует подготовленных квалифицированных кадров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Может нам не стремиться слишком сокращаться в погранвойсках, потому что тут они постоянно в боевой готовности. И обучение дай бог. Для будущего они все-таки людям дают больше навыков, хотя бы для стрелков. Может быть, нам где-то в армии подсократиться на 2-3 тысячи, оставив им эту численность. Пусть они будут на каждой заставе по 5-10 человек. Не лишние, а чтобы более свободно служить в каком-то резерве. Я имею в виду цель какая, чтобы мы эффективнее подготовили этих ребят.