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Президент Беларуси поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой

01 июня 2018 14:13
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко посещает погранзаставу «Дивин», где знакомится с обеспечением безопасности на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко предлагает России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе

Президент Беларуси поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой-1

Важный вопрос – оптимизация армии. Глава государства предложил больше сил направлять на охрану границы, так как здесь есть возможность получить реальный опыт несения службы, созданы хорошие условия для жизни и в целом по стране по мере демаркации появляются новые заставы и новые участки. Это требует подготовленных квалифицированных кадров.

Президент Беларуси поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Может нам не стремиться слишком сокращаться в погранвойсках, потому что тут они постоянно в боевой готовности. И обучение дай бог. Для будущего они все-таки людям дают больше навыков, хотя бы для стрелков. Может быть, нам где-то в армии подсократиться на 2-3 тысячи, оставив им эту численность. Пусть они будут на каждой заставе по 5-10 человек. Не лишние, а чтобы более свободно служить в каком-то резерве. Я имею в виду цель какая, чтобы мы эффективнее подготовили этих ребят.

Президент Беларуси поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой-7

Сегодня на вооружении пограничников – новейшая техника и специальные автомобили. Например, недавно появились болотоходы. Они помогают оперативнее реагировать на ситуацию на границе. Еще одна новинка – автомобиль «Волот», который был создан специально по заказу Госпогранкомитета. Во время посещения погранзаставы Александр Лукашенко ознакомился с бытом пограничников, пообщался с военнослужащими и их семьями.

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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