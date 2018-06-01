Президент призвал обеспечить к социальным льготам равный доступ для всех

Об этом глава государства заявил 1 июня при посещении погранзаставы «Дивин» в Кобринском районе. Президенту доложили об обстановке на государственной границе Беларуси, мерах по ее охране, использованию сил и средств для выполнения стоящих перед органами погранслужбы задач. Все подробности готова сообщить Ольга Коршун.

Сегодня в центре внимания южные рубежи, а именно пограничная застава «Дивин». Некоторое время назад она была модернизирована и сейчас представляет собой ультрасовременный комплекс. С работой пограничников ознакомился глава государства. Президенту доложили о положении дел в этой сфере, о плановых работах на границе. Александр Лукашенко предложил оптимизировать армию и больше сил направлять на укрепление границ.

Глава государства протестировал телекоммуникационный узел связи и посмотреть технику, которая помогает контролировать ситуацию на границе. А позже пообщался с военнослужащими и их семьями. Один из вопросов касался напряженной обстановки в мире. А это и ситуация в Украине и конфликт в Сирии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Основная угроза, как я ее вижу, – столкновения интересов крупных государств. Посмотрите, что происходит. Главное столкновение – это США с Китаем. Китайцы поднялись, они вышли в лидеры по многим направлениям. Естественно, американцы не хотят терять свое доминирующее положение и свой монополизм в мире. По этой линии происходит главное столкновение. Столкновение между Россией и Западом, Россией и США. Есть трения между Индией и Китайской Народной Республикой, очень много проблем между Китаем и Вьетнамом по островам Спратли. Много проблем, но главная проблема – столкновение крупных держав.

На заставе своим чередом идет и мирная жизнь. Здесь живут семьи пограничников. Для них построен многоквартирный дом. На встречу с Президентом пришло много юных белорусов. Неслучайно в разговоре коснулись поддержки семей с детьми и сохранения других социальных льгот. Как отметил Президент, это большой и емкий вопрос, а главная цель – обеспечить к социальным льготам равный доступ для всех.

Александр Лукашенко:

Программ у нас много. Допустим, жилье. Мы очень много поддерживали людей. В основном решили проблему жилья. Был момент, когда в малых городах, районных центрах вообще не было очереди на жилье. Сделали такой мощный шаг после распада Советского Союза. Но оказалось, что очередь со временем не уменьшается.