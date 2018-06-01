МВД: более 150 тысяч иностранцев могут проследовать через Беларусь на ЧМ-2018 по футболу

Новости Беларуси. Через Беларусь на ЧМ-2018 по футболу в России могут проследовать более 150 тысяч иностранцев.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна, билеты на матчи ЧМ приобрели более 1,5 миллионов иностранных болельщиков.

В МВД предполагают, что около 10% фанатов проследуют через Беларусь. Бегун также не исключает, что часть болельщиков захочет посетить туристические места республики. Отмечается, что правоохранители готовы обеспечить безопасность и комфорт на время приезда зарубежных гостей.

В МВД Беларуси и России сформированы рабочие группы, которые будут оперативно решать возникающие проблемы.

29 мая в Минске Макей и Лавров подписали соглашение, согласно которому иностранцы смогут проезжать через Беларусь в Россию без визы на ЧМ-2018 по футболу.