Прямой эфир

Члены Совета Республики проведут единый день приёма граждан в Гомельской области 23 марта

18 марта 2022 06:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сенаторы продолжают помогать белорусам в решении проблем. Так, 23 марта члены Совета Республики проведут единый день приема граждан в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пообщаться с ними можно будет в исполкомах.

Члены Совета Республики проведут единый день приёма граждан в Гомельской области 23 марта-1

Председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова проведет встречу в Светлогорске. Ее заместитель Леонид Заяц – в городском поселке Корма. В Речице с жителями встретится председатель комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию. В поселке Октябрьский – председатель комиссии по законодательству и госстроительству.

Члены Совета Республики проведут единый день приёма граждан в Гомельской области 23 марта-3
Члены Совета Республики проведут единый день приёма граждан в Гомельской области 23 марта-4

Главы комиссий, занимающихся вопросами региональной политики, местного самоуправления, экономики и финансов, примут граждан в Мозыре и Гомеле.

Члены Совета Республики проведут единый день приёма граждан в Гомельской области 23 марта-6
Члены Совета Республики проведут единый день приёма граждан в Гомельской области 23 марта-7

Приемы пройдут в каждом районе области. Чтобы попасть на встречу, необходимо записаться, позвонив в исполком. Это можно сделать сегодня, 18 марта, а также после выходных – 21 и 22 марта с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

# Прием граждан # Наталья Кочанова # Леонид Заяц # Сергей Сивец # Виктор Лискович # Михаил Русый # Дмитрий Басков # Марина Ильина # Олег Дьяченко # Екатерина Серафинович # Феликс Яшков # Григорий Протосовицкий # Андрей Шишкин # Алла Смоляк # Алексей Неверов # Александр Ляхов # Наталья Якубицкая # Татьяна Рунец

Другие новости рубрики

Все новости
«Герои живы, пока о них помнят». Пионерской дружине в Барановичах присвоили имя лётчиков-героев
18 марта 2022 06:20

«Герои живы, пока о них помнят». Пионерской дружине в Барановичах присвоили имя лётчиков-героев

«Докажем, что наша дружба на века». Фестиваль молодёжи и студентов Союзного государства стартовал в Витебске
17 марта 2022 20:00

«Докажем, что наша дружба на века». Фестиваль молодёжи и студентов Союзного государства стартовал в Витебске

В Мозырском районе предотвратили теракт: организаторы спрятали 100 коктейлей Молотова под мостом
17 марта 2022 19:25

В Мозырском районе предотвратили теракт: организаторы спрятали 100 коктейлей Молотова под мостом