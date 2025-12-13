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Алексей Алфёров стал серебряным призёром чемпионата мира по боксу

13 декабря 2025 18:38
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Алексей Алферов стал серебряным призером чемпионата мира по боксу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На пути к титульному противостоянию белорус, выступающий в весовой категории до 86 килограммов, одолел Парвиза Каримова из Таджикистана, Петера Питу из Конго, а в полуфинале победил армянина Рафаэля Оганесяна нокаутом в первом же раунде. Золото планетарного форума наш спортсмен оспаривал с принципиальным соперником – россиянином Шарабутдином Атаевым, которому земляк уже проигрывал, правда, на европейской арене. 

К сожалению, взять реванш не получилось. Оппонент – первый сеяный соревнований и многократный чемпион мира – уверенно провел поединок и был сильнее со счетом 5:0. Алферов увозит домой «серебро» планетарного форума, которое стало для белоруса вторым в карьере. 

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